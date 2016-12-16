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۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

معضل کنونی اشتغال محصول انباشت بیکاری در دو دهه اخیر است

معضل کنونی اشتغال محصول انباشت بیکاری در دو دهه اخیر است

گچساران- استاندار کهگیلویه وبویراحمد معضل کنونی اشتغال در جامعه را محصول انباشت بیکاری در دو دهه اخیر دانست و گفت: طبیعی است که در طول سه سال نمی توان مشکل بیکاری را حل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری استان، سید موسی خادمی در نشست شورای اداری شهرستان گچساران افزود: رضایت مندی و توجه به خواسته های مردم باید اولویت نخست همگان باشد و مسولان با تعامل و همکاری بیش از پیش زمینه اعتماد سازی در جامعه را فراهم کنند.

افزود: همکاری و تعامل میان مجموعه دولت و قوه قضاییه و همه نهادها که امروزه در حد بسیار مطلوبی است می تواند فضایی آرام، رضایت بخش و توسعه محور را در استان ایجاد کند.

استاندار به برخی مشکلات مطرح شده که البته در برخی نقاط وجود اشاره کرد و افزود: واقعا نمی‌شود متولی خاصی برای آنها پیدا کرد، و کسی را مسئول مستقیم این مشکلات و معضلات معرفی کرد.

خادمی این مشکلات را حاصل جمع تصمیمات و خطاهایی دانست که مختص به یک برهه زمانی نیست و حاصل انباشت مشکلاتی از گذشته است.

وی خاطرنشان کرد:اگر بخواهیم هر مشکلی را در جامعه وصل کنیم به یک مجموعه یا تشکیلات و یا اینکه به یک مقطع زمانی متصل کنم دچار تحلیل خطا شده‌ایم و نتایج غلط خواهیم گرفت و در نتیجه اقدامات غلط هم انجام خواهیم داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود: برای اینکه بتوانیم خوب تصمیم بگیریم و اقداماتی مثبت، ارزشمند و ماندگارانجام دهیم باید در ابتدا تحلیل خوبی از وضع موجود داشته باشیم.

استاندار با بیان اینکه این روزها دولت تدبیر و امید با هجمه ها و  حملات زیادی که بخش عمده آن غیر منطقی، غیرمنصفانه و تخریبی  است مواجه است گفت: البته دولت از نقد منصفانه استقبال می کند و باید نقد شود ولی این روزها نقدها رنگ و بوی تخریب و تخطئه دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به موضوع طلاق در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: طلاق مساله ای فرهنگی اجتمایی است و اگر این آسیب در جامعه زیاد می شود نباید آن را به فرماندار یک شهر، به استاندار یا نماینده مجلسی ربط داد.

خادمی طلاق را محصول انباشت همه تحرکات،  فعالیتها و سیاستهای خوب و بد و برخی تعاملات بد فرهنگی دانست و افزود: این معضل با همکاری نهادهای فرهنگی و سیاسی و همراهی مردم قابل درمان است.

خادمی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: برای  ارزیابی درست دولت ها باید برنامه های این دولتها در بخشهای مختلف با نگاهی علمی تحلیل و ارزیابی کنیم.

استاندار به برخی دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: نرخ تورم در این دولت  از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده  یعنی اینکه تورم به یک سوم رسیده است و این نتیجه برنامه های صحیح و کارشناسی های دقیق تیم اقتصادی و مدیریتی دولت است.

خادمی افزود: نرخ تورم در دولت قبل یک نرخ صعودی داشت و نبود ثبات اقتصادی از مشکلات عمده این دوره بود.

استاندار خاطرنشان کرد: انتظار می رود کسانی که در مجموعه دولت خدمت می‌کنند در مشی  دولت و در پاسخگویی وهمچنین تکریم ارباب رجوع حرکت کرده و پاسخگویی به مطالبات مردم اولویت آنان باشد.

خادمی اذعان کرد: شرایط مالی دولت، شرایط خوبی نیست اما در این شرایط باید از منابع کم به نحو شایسته و مطلوب استفاده کرد و مردم را باید توجیه کرد و با برخورد محترمانه مردم را ارباب خود بدانیم.

وی گفت: یا توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در برهه زمانی کنونی، دولت تدبیر و امید کارهای خوبی انجام داده و نسبت به دولت قبلی که زمان پر پولی بوده بدون شک متفاوت است.

خادمی گفت: در مقایسه ای کوتاه اگر همین شهرستان گچساران را در این دولت و دولت قبل مقایسه کنید، خواهید دید که مثلا بافت فرسوده سال ها جزو برنامه ها بود و هیچ اقدامی انجام نشد و در این دولت این پروژه که نوسازی بافت فرسوده دوگنبدان است در حال انجام است.

خادمی به دیگر طرحهای در حال انجام این شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژه تصفیه خانه فاضلاب و تبدیل شهرستان گچساران به شهرستان سبز ، گازرسانی به تمام مناطق و همچنین بهسازی راهها و جاده‌ها از پروژه های انجام شده در دولت تدبیر و امید است.

استاندار طرحهای بهداشتی و درمانی در این شهرستان از جمله  ساخت چندین بیمارستان با وجود کمبود منابع و شرایط نامساعد مالی کشور را از دستاوردهای خوب دولت ارزیابی کرد.

وی به کسانی که قضاوت غلط نسبت به این دولت دارند گفت: کسانی که قضاوت غلط می‌کنند در آخر خودشان متضرر خواهند شد و البته ما انتظار  تعریف و تمجیدهای بی‌جا از دولت را هم نداریم.

استاندار به استخدامی‌های موجود اشاره و اذعان کرد: در دولت قبل ۵ نفر  سهمیه هر مدیرکلی بوده که می‌توانست نیرو استخدام کند اما من به عنوان استاندار حتی  یک نفر را نمی توانم  استخدام کنم.

خادمی ادامه داد: رسانه‌ها باید به عنوان نظارت در جلسات حضور داشته باشند و بر اساس رسالت حرفه ای و اخلاقی خود اطلاعات و اخبار را انعکاس دهند.

کد مطلب 3851890

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