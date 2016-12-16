داعش چهره اسلام آمریکایی است/ سیره نبوی عامل وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبدوس در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان، ضمن اشاره به تحرکات اخیر منطقه و پیروزی حلب، ابراز داشت: همه ما درست به یاد داریم که شش سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند سوریه پیروز خواهد شد و بشار اسد باید بر سر کار بماند و امروز شاهدیم که این امر اتفاق افتاده و بار دیگر بصیرت اسلام ناب محمدی(ص) به رخ جهانیان کشیده شده است.

وی افزود: امروز پیش بینی ناکامی دشمنان یکبار دیگر در حالی به واقعیت می پیوندد که تروریسم ها و تکفیری هایی که امروز مورد حمایت آمریکا، آل سعود و اسرائیل هستند در خارترین وضع خود در چند سال اخیر قرار دارند و شکست نهایی آنها به زودی تعبیر خواهد شد.

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به اینکه دست دشمنان اسلام امروز رو شده است، گفت: پیروزی های مکرر مقاومت در منطقه دست اسلام پوشالی آمریکایی و مورد حمایت تکفیری های ناحق را برای جهانیان رو کرده است.

عبدوس با بیان اینکه دشمنان پس از بیداری اسلامی در کشورهای منطقه تمام سعی و تلاش خود را بکار بستند تا تفرقه افکنی و نابودی اسلام ناب محمدی(ص) را سامان دهند، ابراز داشت: دشمنان به ویژه آمریکا برای تجزیه کشورهای منطقه از جمله سوریه و عراق و اجرای دستورات آل سعود در منطقه از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و امروز پاسخ این ناجوانمردی ها به منصه ظهور و بروز گذاشته شده است.

وی افزود: پیروزی های مقاومت در منطقه امروز هراس و خشم آل سعود را در بر داشته و آنانی که قصد داشتند با ضعیف کردن نیروها و ضربه زدن به اسلام، خیال رژیم اشغالگر اسرائیل را برای همیشه راحت کنند، مغفول و ناامید مانده اند.

امام جمعه موقت سمنان بخش دیگری از سخنان خود را به هفته وحدت اختصاص داد و گفت: این هفته بهترین زمان برای تبیین سیره نبوی در مقابله با دشمنان و همگرایی و وحدت بین آحاد جامعه مسلمانان است که باید آن را قدر دانست.

عبدوس به سالروز وحدت حوزه و دانشگاه نیز اشاره داشت و ابراز کرد: قبل از انقلاب حوزه و دانشگاه در مقابل هم قرار داشتند که امام خمینی(ره) با هنرخود توانست بین آنها وحدت ایجاد کند.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید مسائل سیاسی را دریافت کنند و آن را در اختیار طلاب قرار دهند تا همه در یک سطح مطلع باشند، ابراز داشت: امام راحل(ره) همواره به رابطه دانشجویان و طلاب تاکید داشتند و در سخنانشان این دوقشر را به رابطه با یکدیگر ترغیب می کردند لذا دانشجویان و طلاب باید در اهداف مشترک و دارای وحدت باشند.