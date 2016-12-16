مسلمانان با وحدت و یکپارچگی نقشه های دشمنان را خنثی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظها کرد: نبی مکرم اسلام در دوران جاهلیت به دنیا آمد و حکومت اسلامی را به جهان عرضه کرد.

وی با اشاره به اینکه دوران امام جعفرصادق(ع) دوران شکوفایی اسلام و اظهار شبهات اعتقادی بسیار از سوی مردم بود، افزود: اگر امام جعفر صادق(ع) در آن دوران حضور نداشتند تمامی شبهات بی پاسخ می ماند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه خداوند تمامی پیامبران خود را با انواع دردها و مشکلات امتحان کرد، گفت: رسول گرامی اسلام به تنهایی دینی برای مردم به ارمغان آورد که برای تمامی مراحل زندگی از کودکی تا بزرگسالی انسان برنامه دارد.

وی با اشاره به اینکه مسلمانان شکرگذار داشتن نعمتی همانند پیامبر گرامی اسلام هستند، خاطرنشان کرد: همه باید از فضائل اخلاقی، رفتاری و سیره عملی نبی گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) الگوبرداری کنند.

آیت الله قربانی در ادامه به توطئه دشمنان برای نابودی اسلام و مسلمانان اشاره و تصریح کرد: دشمنان بدانند که مسلمانان بیدار بوده و با توکل

به خداوند و با حفظ وحدت و یکپارچگی خود تمامی نقشه ها و توطئه های آنها را خنثی می کنند.

وی با بیان اینکه برخی کشورهای منطقه که مدعی اسلام هستند٬ شرایطی ناگوار برای برادران و خواهران دینی خود در دیگر کشورها به وجود آورده اند، اظهار کرد: آل سعود و آل خلیفه امروز با فراموشی خداوند یگانه و واحد به دنبال منافع خود، از کشورهای استکباری جهان همانند آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی پیروی می کنند.

امام جمعه رشت همچنین به آزادی شهر حلب سوریه توسط نیروهای جبهه مقاومت اسلامی اشاره کرد و افزود: این پیروزی همه ملت های آزادی خواه جهان اسلام ازجمله ایران است.

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مفتح، گفت: این روز به روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده که نشان دهنده اهمیت نزدیکی و تقویت این دو نیروی بزرگ ونقش تأثیرگذار آنهادر پیشرفت کشور دارد.

آیت الله قربانی همفکری و تعامل حوزه و دانشگاه را بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: این دو حوزه می توانند با هم افزایی و تعامل و همکاری، علم به ویژه علم اسلامی را به جایگاه اصلی خود در جهان برسانند.