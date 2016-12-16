سردار حسین معروفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نتیجه وحدت اقشار و اقوام مختلف در اقصی نقاط کشور است.

وی افزود: اگر این وحدت نبود هم اکنون چیزی بنام اسلام در این سرزمین نقش آفرینی نمی کرد.

وی با اشاره به اینکه ایثار، شهادت و وطن پرستی از ویژگی های مردم این خطه از کشور است، تصریح کرد: مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان با هوشیاری و دشمن شناسی با صلح و دوستی سالیان درازی است که در کنار هم زندگی می کنند و در این سال ها اجازه نداده اند دشمن از نام و نشان آنها برای اهداف خود استفاده کند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: استکبار از وحدت مسلمانان واهمه دارد و می کوشد با ایجاد اختلاقات مذهبی وحدت مردم را هدف قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: مردم سیستان و بلوچستان بویژه اهل سنت با هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان خیالات خام آنان را به سراب تبدیل کرده اند.

وی گفت: جنایات وحشتناکی که هم اکنون تکفیری ها در سوریه و کشورهای مسلمان مرتکب می شوند نتیجه رخنه دشمن در جامعه مسلمانان است.

سردار معروفی تصریح کرد: مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان از دیرباز با استعمار و عناصر خود فروخته مبارزه کرده اند و اجازه نداده اند معاندان و مخالفان در قالب گروهک های تروریستی به نام اسلام دست به جنایت و ریختن خون انسانهای بی گناه بزنند.