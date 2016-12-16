  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان:

استکبار از وحدت مسلمانان واهمه دارد

استکبار از وحدت مسلمانان واهمه دارد

زاهدان - فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: استکبار از وحدت مسلمانان واهمه دارد از این رو تلاش می کند با ایجاد اختلاف وحدت را هدف قرار دهد.

سردار حسین معروفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نتیجه وحدت اقشار و اقوام مختلف در اقصی نقاط کشور است.

وی افزود: اگر این وحدت نبود هم اکنون چیزی بنام اسلام در این سرزمین نقش آفرینی نمی کرد.

وی با اشاره به اینکه ایثار، شهادت و وطن پرستی از ویژگی های مردم این خطه از کشور است، تصریح کرد: مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان با هوشیاری و دشمن شناسی با صلح و دوستی سالیان درازی است که در کنار هم زندگی می کنند و در این سال ها اجازه نداده اند دشمن از نام و نشان آنها برای اهداف خود استفاده کند.

 فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: استکبار از وحدت مسلمانان واهمه دارد و می کوشد با ایجاد اختلاقات مذهبی وحدت مردم را هدف قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: مردم سیستان و بلوچستان بویژه اهل سنت با هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان خیالات خام آنان را به سراب تبدیل کرده اند.

وی گفت: جنایات وحشتناکی که هم اکنون تکفیری ها در سوریه و کشورهای مسلمان مرتکب می شوند نتیجه رخنه دشمن در جامعه مسلمانان است.

سردار معروفی تصریح کرد: مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان از دیرباز با استعمار و عناصر خود فروخته مبارزه کرده اند و اجازه نداده اند معاندان و مخالفان در قالب گروهک های تروریستی به نام اسلام دست به جنایت و ریختن خون انسانهای بی گناه بزنند.

کد مطلب 3851939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها