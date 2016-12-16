اهل سنت از محبان اهل بیت (ع) هستند

مولوی عبد الصمد کریم زایی در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید تمام این دنیا بخاطر وجود نازنین پیامبر رحمت(ص) است و او اسوه اخلاق مداری برای جهانیان است که این اخلاق به عنوان یک سند معتبر برای همه مسلمانان است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت وحدت در جامعه اسلامی گفت: امروز مشاهده می شود که یهودیت و مسحیت اختلافات زیادی با هم دارند ولی بخاطر حفظ منافع خود و ضربه وارد کردن به مسلمانان خصوصا صهیونیست ها با هم متحد می شوند.

وی گفت: حال ما که مسلمان هستیم و در توحید، نبوت و معاد نکات مشترکی بسیاری داریم باید در سایه وحدت و برادری زندگی کنیم که این امر رمز موفقیت است.

امام جمعه اهل سنت شهرستان ایرانشهر در قسمتی دیگر از سخنان خود اشاره ای به شبکه های ماهواره ای معاند داشت و افزود: این شبکه ها که به مقدسات اهل تشیع و تسنن توهین می کنند در واقع همان فریب خوردگان صهیونیست ها هستند که دست به این کارها می زنند و دلسوز اسلام و مسلمین نیستند.

وی تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که هم شیعه افراطی و هم سنی افراطی به جامعه مسلمین ضرر وارد می کنند.

وی گفت: در خانواده های اهل سنت ما اسم های اهل بیت همچون علی، حسن، حسین، عباس، فاطمه و زهرا را داریم که این نشان دهنده ارادت قلبی اهل سنت است.

مولوی کریم زایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص احترام به مقدسات اهل تسنن گفت: ما از ایشان سپاسگزاریم که همیشه در بیانات خودشان می فرمایند توهین به مقدسات اهل سنت حرام است.