به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالله اعزازی ظهر جمعه در جلسه کمیته محلی تالاب قره قشلاق بناب که با حضور مسئولان شهرستان های میاندوآب، ملکان و بناب در این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه مسائل زیست محیطی در کشور مظلوم واقع شده اند؛ گفت: اگر مسئولان وقت به موقع به مسائل توجه می کردند، امروز دریاچه ارومیه به این وضع نمی افتاد.

با تأکید بر ضرورت پرهیز مسئولان از هرگونه اقدام سلیقه ای افزود: مسئولان نظام جمهوری اسلامی هیچ موقع نباید سلیقه ای عمل کنند.

وی یادآور شد: مردم روستاهای آلقو، حاجی مصیب و چپقلو۳۰ سال است از کم آبی می نالند.

این نماینده مجلس ادامه داد: دیگران در گذشته قصور کرده اند ولی امروز ما در قبال مردم احساس شرمندگی می کنیم.

اعزازی از مسئولان خواست تا نسبت به تأمین آب روستاییان منطقه وقت بیشتری بگذارند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و پیگیری های فرماندار بناب در راستای حل مشکلات مردم روستاییان بر استمرار و ادامه این پیگیری ها تأکید کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از انجام مکاتبات لازم از سوی نمایندگان استان با رئیس جمهور محترم جهت تخصیص اعتبارات احیای دریاچه ارومیه خبرداد و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک با تخصیص اعتبارات مورد نیاز شاهد اقدامات اساسی در خصوص احیای این دریاچه باشیم.

اعزازی با اشاره به وجود ظرفیت های بالای گردشگری در تالاب قره قشلاق تصریح کرد: متأسفانه مسئولان حفاظت محیط زیست در معرفی و شناساندن این تالاب قدم های اساسی را برنداشته اند.

وی همچنین مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مکلف کرد با انتشار جزوه و کتابچه راهنمای مسافران در راستای شناساندن تالاب قره قشلاق اقدامات لازم را انجام دهند.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود از رسانه ها نیز خواست در خصوص معرفی و شناساندن این تالاب از ظرفیت خود استفاده کنند.