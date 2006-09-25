نگاتيوهاي عكاسان جنگ را دريابيد

محمد نوروزي درباره تاثير هشت سال دفاع مقدس در زاويه ديد عكاسان جنگ به خبرنگار مهر گفت: "مقوله جنگ توانست در آن سال ها خيلي از عكاسان جوان را به لحاظ محتوايي تحت تاثير قرار دهد. گرچه در آن برهه امكانات كافي براي عكاسي وجود نداشت و عكاسان تنها با اتكا به عشق و ايمان خود به ثبت وقايع جنگ مي پرداختند."

وي در ادامه افزود: "در يكي از عمليات ها من و دوستم ساك دوربيني را كه حمل مي كرديم به دليل سنگيني آن با چند فريم باارزش در سنگر جا گذاشتيم، چون نمي توانستيم هنگام خطر به راحتي اين ساك حامل يك دوربين سنگين را با خود حمل كنيم. اما امروز مسلما دوربين هاي سبك تري در حيطه عكاسي وارد شده اند كه در سهولت كار عكاسان نقش مهمي دارند. با اين حال نمي توان تاثير شگرف مسائلي را كه در بستر جنگ به دست عكاسان با همين مشقات ثبت شد انكار كرد."

اين عكاس كه آثار خود را در نمايشگاه آينه حضور به نمايش گذاشته، در اين باره نيز گفت: "برگزاري نمايشگاههايي از اين دست مي تواند در معرفي چهره هشت سال دفاع مقدس و به تصوير كشيدن صحنه هاي مقاومت ايثارگران تاثير بسزايي داشته باشد. البته عكس هاي موجود در اين نمايشگاه به خوبي نمايانگر سال هاي جنگ است. با اين وجود امروز انجمن عكاسان و انقلاب دفاع مقدس اقدام مفيدي كرده و آن جمع آوري نگاتيوهاي عكاسان هشت سال دفاع مقدس است."

نوروزي در پايان افزود: "اميدوارم متوليان امر نيز بودجه اي در اين خصوص به عكاسي جنگ اختصاص دهند، زيرا نگاتيوهاي چاپ نشده اين عكاسان مسلما با گذشت زمان از بين مي رود. بنابراين چه بهتر كه پيش از تباه شدن اين نگاتيوها به فكر جمع آوري و چاپ آنها باشيم. اگر دولت بتواند با ارسال يك فراخوان و قراردادن بودجه اي عمومي اعتماد عكاسان جنگ را جلب كند، به روند عكاسي ايران كمك كرده است."