سیستان و بلوچستان نماد وحدت کلمه در کشور است

محمداکبر چاکرزهی در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن تبریک هفته وحدت اظهار داشت: ملت فهیم ایران به ویژه مردم سیستان و بلوچستان با حضور همیشه در صحنه خود وحدت عملی را به خوبی به نمایش گذاشته اند.

وی افزود: همانطور که می دانید کسانی که از این وحدت آسیب دیده اند برای خدشه دار کردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنند و این امر لزوم هوشیاری مردم را در مقابل توطئه ها دوچندان کرده است.

وی تصریح کرد: در حالی که دشمنان برای اسلام هراسی دست به جنایات متعددی در دنیای اسلام می زنند ملت های مسلمان با اتحاد و همدلی در برابر آنها ایستاده اند.

فرماندار شهرستان خاش با اشاره به اینکه همه مسلمانان وظیفه دارند تا برای تقویت و تحکیم وحدت در جامعه تلاش کنند، خاطر نشان کرد: به عقیده سران طوایف و مردم استان کسانی که از اختلاف و تفرقه دم می زنند جایی در میان مردم این خطه ندارند.