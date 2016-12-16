استفاده از منابع نفتی در بودجه جاری کشور محدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در جلسه شورای اداری استان گلستان که عصر جمعه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه روند بحران در منطقه نشان می‌دهد که بحران تروریستی و به هم ریختگی منطقه راه حل کوتاه مدت ندارد.

وی افزود: وقتی وضعیت تروریست را از دو دهه قبل در افغانستان تا فراگیری امروز بررسی می‌کنیم، به نظر می رسد وضعیت فعلی طوری بوده که جریان به هم ریختگی و بحران منطقه در کوتاه مدت علاج ندارد.

لاریجانی تصریح کرد: باید برای امنیت کشور سهم قابل توجهی قائل شویم و به بینه دفاعی کشور توجه جدی داشته باشیم، ایران سرزمین امنی بوده و این یک مزیت است و سرمایه گذاری در ایران جدی‌تر شده و باید این مزیت را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در صحنه بین المللی خوشبختانه از وضعیتی که ایران را خطر امنیتی برای دنیا معرفی و فشار ایجاد کرده بودند در حال فاصله گرفتن هستیم و مشخص شد که ایران در مسائل منطقه‌ای و بین المللی پایبند به گفتگوها بوده و این وزانتی برای ایران وجود آورده است.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با دقت مسائل منطقه‌ای و بین المللی را دنبال می کنند و راهنمایی‌های ایشان کشور را از چندین بحران عبور داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور گفت: وضعیت اقتصادی کشور از جهات مختلف در رنج است، از نظر اشتغال، میزان سرمایه گذاری و رونق اقتصادی به سو مدیریت گذشته و بخشی هم به تلاطم‌های بین المللی بر می‌گردد.

کشورهای خارجی آماده مراوده تجاری با ایران هستند

لاریجانی افزود: اکنون آمادگی کشورها برای مراودات تجاری با ایران بهتر شده و سه میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور انجام شده و قراردادهای خوبی در زمینه نفت و زمینه‌های دیگر به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: از نظر سیاسی و مسائل داخلی مسئله مهمی نداریم و سیاست کلی کشور آرامش است و در این فضا شکوفایی اقتصادی فراهم خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر اخلاق را در حوزه سیاست به طور جدی دنبال کنیم، فضا برای گام‌های بهتر در حوزه اقتصاد فراهم می‌شود، باید در ۱۰ سال آینده به حوزه اقتصاد به عنوان اولویت تمرکز کنیم و برای جهش اقتصادی آماده شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با مهم خواندن موضع آب، گفت: آب موضوعی بسیار مهم است و باید از آن به نحو بهنیه استفاده کنیم، زیرا منطقه خشکی هستیم، در برخی جاها نیاز به احداث سد لازم بوده و موضوع آبخیزداری را باید به طور جدی دنبال کنیم و جزو اولویت‌های برنامه ششم است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: حجم دولت بسیار وسیع است و این نمی‌گذارد فضای تنفسی برای بخش عمرانی کشور ایجاد شود، در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به چابک سازی و کوچک سازی تاکید ویژه‌ای داشتند.

وی افزود: با روی کار آمدن هر دولت، سهم فربه شدن آن هم افزایش می‌یابد و ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری و ۱۰ درصد صرف عمران می‌شود که باید تغییر کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم بودجه کشور بادی از منابع غیر نفتی تامین شود، اظهار کرد: استفاده از منابع نفتی بیاد در بودجه جاری سختگیرانه باشد.

صندوق های بازنشستگی تبدیل به آسیب جدی کشور شده است

لاریجانی در خصوص صندوق بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی ما یک آسیب جدی دارند و برآورد این است که اگر تا ۱۵ سال دیگر همین روند ادامه پیدا کند، حجم قابل توجهی از بودجه کشور سهم صندوق بازنشستگی خواهد شد.

وی به موضوع محیط زیست نیز اشاره و اظهار کرد: وضعیت محیط زیست از نظر غبار، هوا، پسماند و جنگل مناسب نیست.

لاریجانی تصریح کرد: پسماندها در دنیا طلای کثیف هستند که تبدیل به انرژی و کود می‌شوند و یکی از مسائل مهم برنامه ششم مسئله محیط زیست و ساماندهی به پسماندها به خصوص در استان‌های شمالی کشور است و باید طی پنج سال با کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاری این موضوع را سامان دهیم.

وی در خصوص موضوع هوا نیز گفت: دولت در این خصوص لایحه داده که کلیات آن تصویب شد تا سامان پیدا کند و در طی ماه‌های آینده در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع جنگل خاطرنشان کرد: جنگل سرمایه‌ مهمی است و روش استفاده از آن باید تغییر کند و در برنامه ششم حکم روشنی می‌آوریم تا به این سرمایه ملی تعرض نشود.

وی در ادامه به آسیب های اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: آسیب های اجتماعی بسیار متنوع است و یکی از مسائل مهم آن مهاجرت ها است زیرا خود مهاجرت مشکلات زیادی ایجاد می کند و حاشیه نشینی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: برای این موضوع تمرکزی در برنامه ششم بخصوص در بخش روستایی داریم و دولت هم لایحه ای داده تا از صندوق توسعه ملی یک و نیم میلیارد تومان برای توسعه رستاها اختصاص داده شود.

لاریجانی با بیان این که از ابتدای انقلاب امکانات زیادی به روستاها برده شده، اظهار کرد: متاسفانه این امکانات کمکی به اقتصاد روستاها نکرد و مانع مهاجرت نشد لذا نشان می دهد روستاها نیازمند سرمایه گذاری بخصوص در بخش های صنایع تکمیلی کشاورزی هستند.

وی بیان کرد: اگر روستاهای گلستان بهبود می خواهند، باید صنایع تکمیلی و گردشگری خود را رونق دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی دیگر مساله مشکل کشور که همواره در این بخش نقص داشته را سند آمایش سرزمینی دانست و گفت: گلستان این سند را تدوین کرده و سازمان برنامه باید آن را بررسی کند. وقتی طرح آمایش کلان نداریم باید سهم استان ها را از بودجه جدا کنیم زیرا مدیران منطقه مشکلات منطقه را بهتر می دانند.

30 درصد بودجه عمرانی به استان ها واگذار می شود

وی بیان کرد: می خواهیم ۳۰ درصد بودجه عمرانی را به استان ها واگذار کنیم تا قدرت مانور بیشتر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که دورنمای کشور نشان می دهد از شرایط سخت در حال عبور هستیم، گفت: فضا و منطق کار در کشور به سمت بهبود پیش می رود.

وی افزود: گرچه از نظر سیاسی و اقتصادی مشکلات وجود دارد ولی رو به بهبود هستیم.

وی با تاکید بر این که دولت باید بستر ساز باشد و دخالت خود را کمتر کند، ادامه داد: در مسیر آینده خوش بین به بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستم.

لاریجانی با بیان این که گلستان ظرفیت خوبی در کشاورزی و گردشگری دارد، اظهار کرد: با توجه به دسترسی گلستان به دریا، ایجاد صنایع فولاد در این استان از منطق لازم برخوردار است، اما باید مطالعات بیشتر شود ولی این صنایع برای آینده منطقه جهش ایجاد می کند.

وی نگاه مجلس به مناطق آزاد را مثبت دانست و گفت: مناطق آزاد باید محور صادرات باشند ولی بستر ساز واردات شده اند؛ در همین رابطه فکرهایی هم کرده ایم و برای سرمایه گذاری درمناطق آزاد برنامه هایی را در نظر گرفتیم که یک مورد آن معافیت مالیاتی برای صادرات است و در غیر این صورت معافیت نخواهد داشت.

وی با تاکید بر این که نگاه به اصل موضوع مثبت است، تصریح کرد: باید کمک می کنیم تا شرایط توسعه صادراتی فراهم شود. اکنون هم در حال بررسی مناطق آزاد پیشنهاد شده در کمیسیون ها هستیم و دولت باید نقشه ها را ارسال کند تا مطالعات تکمیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح راه آهن گرگان مشهد هم گفت: این طرح ر خودم کلنگ زنی کردم و پشیمان شدم. متاسفانه اختلافاتی بین دولت جدید و سرمایه گذاری ایجاد شد اما شرایط الان بهتر شده و چند فاینانس خارجی برای طرح های ریلی کشور در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه، در باره تحولات بین المللی هم گفت: برخی ایجاد نگرانی می کنند که شرایط امروز به واسطه توافق ایجاد شده ممکن است عوض شود به قبل از توافق برگردد، لذا سرمایه گذاران را دو دل می کنند.

وی بیان کرد: این حرف ها واقعتی ندارد و نشان می دهد برجام را خوب مطالعه نکرده اند، زیرا در برجام عنوان شده اگر قراردادی بسته و شرایط برگشت این قردادها مستثنی است.

لاریجانی تاکید کرد: باید از این فرصت ایجاد شده توسط برجام برای سرمایه گذار خارجی استفاده کرد و من هم توصیه می کنم که این کار انجام شود.

وی با اشاره به طرح گردشگری آشوارده، با بیان این که با محیط زیست درباره این طرح صحبت می کند، گفت: این پروژه مورد تاکید اقای نورمفیدی است و از محیط زیست می خواهم که همکاری کنند.

لاریجانی تصریح کرد: در باره زه کشی هم طرح خوبی است و ما هم برای اعتبارات تاکید می کنیم.

وی در توصیه به مسئولان بخش کشاوزی گلستان، گفت: بخش های کشاورزی به سیستم های گلخانه ای توجه کنند زیرا حدود ۴۰۰ هزار هکتار در برنامه ششم توسعه برای طرح های گلخانه ای در نظر گرفته شده است و گلستان می تواند در این بخش سهیم باشد.

لاریجانی با بیان این که گلستان در گردشگری سلامت از بخش خصوصی استفاده کند، به عقب ماندگی های استان اشاره کرد و گفت: استان های شمالی به دلیل ممنوعیت صنایع در مقاطعی، دچار عقب افتادگی هستند و به همین دلیل قرار شد سه درصد بودجه نفت کشور در اختیار استان های توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته قرار گیرد تا ترقی یابند.

وی در پایان گفت: به وزاری مربوطه سفارش می کنم خواسته های گلستان را مورد توجه ویژه قرار دهند.