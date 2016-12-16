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۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۴

تصویب اجرایی شدن خط لوله «ترکیش استریم» توسط دولت روسیه

تصویب اجرایی شدن خط لوله «ترکیش استریم» توسط دولت روسیه

کابینه دولت روسیه امروز لایحه اجرایی شدن خط لوله انرژی این کشور به ترکیه را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کابینه دولت روسیه امروز لایحه اجرایی شدن خط لوله انرژی این کشور به ترکیه را تصویب کرد.

بنا به اعلام وب سایت رسمی دولت روسیه روز گذشته هیئت دولت این کشور توافق روسیه و ترکیه برای ایجاد خط لوله انرژی «ترکیش استریم» را تایید کرده و آن را برای تصمیم گیری به پارلمان دومای دولتی فرستاد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اواخر سال ۲۰۱۴ در دیدار خود از آنکارا پروژه ترکیش استریم را اعلام کرد که در سال ۲۰۱۵ در پی ساقط شدن جنگنده روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه این پروژه به حالت تعلیق درآمد.

این پروژه مجددا در پی عذرخواهی آنکارا از کرملین به خاطر حادثه مذکور در ماه ژوئن مجددا فعال شد.

کد مطلب 3851999
پیمان یزدانی

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