روحانی: کشورهای اسلامی سیمای نورانی اسلام را به جهان نشان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در پیام های جداگانه ای به سران کشورهای اسلامی، فرا رسیدن میلاد نبی مکرّم اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص)؛ پیامبر رحمت و مبشر آگاهی و حکمت را به آنان تبریک گفت و اظهارداشت: امیدوارم به میمنت این میلاد خجسته، که بشارتگر خیر و رحمت، تبلور خلق عظیم، و اسوه حسنه است، پیوندهای اخوت و مودّت میان ملل مسلمان بیش از پیش گسترش یابد.

وی همچنین در این پیام ابراز امیدواری کرده است که کشورهای اسلامی با بهره‌مندی از این میراث گرانبها و با تلاش و مساعی بیشتر، سیمای رحمانی و نورانی اسلام را به مردم جهان نشان دهند.

رییس جمهور تصریح کرد: از این رهگذر است که امت محمدی با وحدت و همدلی و درس گرفتن از چشمه زلال نبوی، خواهد توانست موجبات استقرار کامل صلح، آرامش و ثبات را در کشورهای مسلمان فراهم کند.

روحانی در بخش پایانی این پیام نیز از خداوند متعال بهروزی و سرافرازی مسلمانان جهان را مسالت کرده است.