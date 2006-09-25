حوزه هنري تهران 10 اثر به جشنواره رويش فرستاد

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي حوزه هنري استان تهران اعلام كرد اين فيلم ها شامل پنج فيلم داستاني، يك فيلم مستند و سه محصول پويانمايي است. آثار داستاني "برنج تلخ" محمدعلي شيرازكي، "گل و گل" مهدي محمدخاني و "بلندترين فرياد" محمد حيراني و مستند "دست ها و آئينه ها" از جمله اين فيلم ها هستند.



همچنين پنج فيلم كوتاه 100 ثانيه اي از توليدات حوزه هنري استان تهران به اين جشنواره فرستاده شده كه عبارتند از "مزار خالي" الهام صلاحي، "سم و عشق" مهدي اسماعيلي، "همه دانه هاي ما" محبوبه خوش روش، "پرواز" نسرين بهمن پور و نيوشا ناطقي و "مجالي بي رحمانه اندك" حسين كرمي افشار.



فيلمنامه "گردنبند" نوشته ناهيد جهازي نيز ديگر اثر ارسالي حوزه هنري استان تهران به جشنواره رويش است. دومين جشنواره سراسري فيلم كوتاه ديني رويش آبان ماه امسال به همت حوزه هنري خراسان رضوي در مشهد برگزار مي شود.

کد مطلب 385203