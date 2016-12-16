اطاعت از فرمان ولی فقیه لازمه پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل سعادت پیش از ظهر جمعه در گردهمایی رزمندگان گردان خط‌شکن ۴۱۰ لشکر ۴۱ ثارالله در دفاع مقدس در سینما آزادی شهر سرچشمه اظهار داشت: سوره فجر سوره امام‌ حسین (ع) است و هر کس این سوره را بخواند در بهشت در کنار امام حسین (ع) است.

وی افزود: امام حسین (ع) در روز عاشورا دو آیه از این سوره را مداوم تلاوت می کردند و صاحب نفس مطمئنه است که در این سوره هم نفس مطمئنه آمده است.

وی ادامه داد: ذکر خدا در کربلا به‌ گونه‌ای بود که یاران امام حسین (ع) یا در حال رکوع یا سجود یا قیام و یا قعود بودند و در هر حال ذاکر خدا بودند و مهمترین برجستگی کربلا خوف و رجایی بود که در دل یاران امام‌ حسین (ع) بود.

مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه اظهار کرد: امام حسین (ع) آنچنان از پیروزی اطمینان داشت که هرچه صحنه سخت تر می شد چهره امام بازتر می شد به طوری که دشمن، متوجه شده بود که امام باکی از کشته شدن ندارد و ایستاده در حالی که تهدیدها و خطرات وی و یارانش را محاصره کرده است.

سعادت یادآور شد: این نفس مطمئنه نیز در همه گردانها و عملیات و نبردهای ایران با دشمن وجود داشت که بزرگترین قدرت است و اوج این نفس مطمئنه در عملیات والفجر هشت و گردان ۴۱۰ غواص بود. در گردان ۴۱۰ حاج‌قاسم از شهید حاج‌احمد امینی پرسید گردان چه‌ طور است؟ شهید امینی گفت، خیلی خوب است، چون همه بچه‌ها گریه می‌کنند و اهل نماز شب هستند به آنها امید دارم که عملیات را با موفقیت انجام دهیم.

مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: ما هرچه در جبهه به دست آوردیم در پرتو ارتباط با خدا، نماز شب، توسل و گریه‌های شبانه رزمندگان و تعبد نسبت به ولایت و امام خمینی (ره) بود. تمام توجه رزمندگان این بود که امام خمینی (ره) از ما چه می‌خواستند که رضایت امام (ره) را جلب و خواسته ایشان را تحقق ببخشیم.

سعادت ادامه داد: زمانی که دشمن مرز مهران را گرفت و برخی از رزمندگان به دیدار رهبری رفتند امام راحل گفتند از مهران چه خبر که رزمندگان برای نگرانی امام (ره) گریه کردند، تصمیم گرفتند، عملیات انجام شود در حالی‌ که برخی می‌گفتند عملیات غیرممکن است، اما همه به دلیل اینکه امام خمینی (ره) نگران و ناراحت بودند، این عملیات را انجام دادند و دروازه‌های مهران گشوده و این شهر آزاد شد.

مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: امروز نیز ما ملت ایران باید ولی فقیه و این رهبری فرزانه را که سکاندار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند اطاعت کنیم تا پیروزی را به دست آوریم.

سعادت تصریح کرد: امروز ولی فقیه که رهبر انقلاب اسلامی است و آنچنان در سکانداری انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشرو است که همه کشورهای اسلامی نگاهشان به پیام ایشان است.

وی ابراز داشت: امروز فریادهای مقام معظم رهبری برای ما منشأ قدرت و عظمت است، پیروزی‌هایی که در حلب و موصل و... می‌بینیم با فرمانده میدانی این عملیات شاگرد مخلص ولایت سردار حاج‌قاسم سلیمانی رقم خورده است که او مالک اشتر رهبری است به یاری خدا دروازه‌های قدس هم همین‌گونه به روی امت اسلامی گشوده می‌شود.

در این مراسم، تعدادی از رزمندگان گردان ۴۱۰ غواص حضرت رسول(ص) خاطراتی از دوران دفاع مقدس بیان کردند.