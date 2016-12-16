بسته شدن راه ارتباطی ۳۵۰ روستای آذربایجان شرقی براثر بارش برف

علی هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با فعالیت شبانه روزی راهداران راه ارتباطی نزدیک ۳۵۰ روستای استان بازگشایی شده است، افزود: تلاش می کنیم تا راه ارتباطی روستاهای دیگر نیز باز شود.

وی با تاکید بر اینکه ۶۶۰ دستگاه برف روبی در استان فعالیت می کنند، ادامه داد: ۸۵۰ نفر نیز از پرسنل راهداری استان در جاده ‌های مختلف شهری و روستایی استان مستقر هستند و در این فصل سرد سال به مردم خدمات ارائه می دهند.

هوشیار سپس ادامه داد: در اثر برف روز گذشته راه نزدیک به ۸۰۰ روستای استان بسته شده بود، افزود: با تلاش عوامل هم اکنون فقط ۳۵۰ روستا با مشکل بسته بودن راه ارتباطی روبه رو هستند که تلاش ها ادامه دارد و اگر کولاک در مناطق کوهستانی اجازه دهد راه آن تعداد روستا نیز بازگشایی خواهد شد.