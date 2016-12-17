۲۲ پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران حوزه های مختلف علمی دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور محمد مهدی فاتح و علی دستفان رئیس و معاون پژوهشی این دانشگاه شامگاه جمعه به میزبانی سالن هایش های دانشکده معدن با تقدیر از ۲۲ پژوهشگر برتر برگزار شد.

دانشگاه صنعتی شاهرود برند تولید علم است

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در این مراسم ضمن اشاره به توانمندی های حوزه های مختلف این دانشگاه، گفت: خوشبختانه امروز این دانشگاه به عنوان یک برند علمی تجارب برگزاری همایش های بزرگی مانند ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی در اردیبهشت ماه ۹۵، سومین کنگره ملی زغال سنگ ایران در شهریور ماه ۹۵، سی و ششمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور به حضور مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی را در کارنامه خود دارد و همچنین قرار است دومین کنفرانس ژئومکانیک نفت و بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران در بهمن ماه ۹۵ و برگزاری همایش ملی گیاهان دارویی در اسفند ۹۵ را میزبانی کند که این مهم جز در سایه پیشرفت های علمی میسر نبود.

محمد مهدی فاتح همچنین بیان داشت: کسب مقام هشتم جهان توسط نماینده دانشگاه صنعتی شاهرود در مسابقات جهانی رباتیک هندوستان، کسب عنوان کتاب سال ۹۵ توسط پژوهشگران دانشکده علوم زمین و کسب عنوان پژوهشگر جوان برتر آمار ایران از دانشکده علوم ریاضی در سال ۹۵ و سایر اقدامات خوب پژوهشی نشانی بر توانمندی های علمی این دانشگاه است که امیدواریم این عرصه تداوم پیدا کند.

وی افزود: دانشگاه صنعتی اما در کنار این مباحث به افزایش فضای آموزشی، نمایشگاهی، کارگاهی، آزمایشگاهی، آموزشی، معنوی و خوابگاهی و رفاهی، توسعه زیرساخت های اینترنتی خوابگاه های دانشجویی با فیبر نوری و تجهیز اتاق های به نُد پر سرعت، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران، پیوستن به شبکه آزمایشگاه های علمی ایران و افتتاح کتابخانه مرکزی، پرهیز از تقویت آنتن های وایفای برای حفظ سلامتی دانشجویان، خرید تجهیزات و وسایل لازم برای تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها، حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری، حمایت از آموزش های عملی دانشجویان و توسعه مکان های ورزشی مانند زیرساخت های معدن آزمایشی این دانشگاه در پردیس را در دستور کار داشته است که این اقدامات با هدف ارتقای وضعیت علمی صورت پذیرفته است.

پردیس معدن نمادی از خواستن و توانستن

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود به مقوله حمایت خیران از این دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: امروز دانشگاه صنعتی شاهرود با حمایت خیران توانسته پردیس معدن آموزشی، از حالت رکود و ویرانی که سالیان متمادی آن را شامل شده بود خارج کرده و آنرا به یک مجموعه زیبا و بی نظیر در کل ایران تبدیل کند که هم به لحاظ جاده دسترسی و هم به لحاظ آموزش، تفریح، ورزش و زیرساخت های فرهنگی بتواند برای دانشجویان دانشکده های معدن، نفت و ژئوفیزیک و علوم زمین مثمر ثمر باشد.

فاتح با بیان اینکه بنیاد خیران دانشگاه صنعتی شاهرود برای کمک به دانشجویان بی بضاعت در امر تحصیل، اسکان و اشتغال، اهتمام ویژه ای داشته است، ابراز داشت: این دانشگاه در امر ساخت خوابگاه های دانشجویی فعالیت بی نظیری را داشته و امسال خوشبختانه شاهد هستیم که خوابگاهی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دختر در دست احداث است.

وی افزود: تمام این اقدامات در دانشگاه صنعتی شاهرود به منظور ارتقای سطح رفاهی، علمی و پژوهشی اساتید و دانشگاه ها است چرا که معتقدیم امروز بدون تردید دانشگاه ها و مراکز علمی در رقابتی برای بدست آوردن مقام های علمی هستند و در این فضا باید به گونه ای عمل کرد که از سایر دانشگاه ها عقب نماند و جایگاه اصلی خود را از دست نداد چرا که برای ما حفظ جایگاه و برند علمی دانشگاه صنعتی شاهرود یک امر الزامی است.

دانشگاه صنعتی شاهرود در منطقه ۹ کشوری قرار دارد

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین گفت: پژوهش و پژوهشگر در جامعه امروزی جایگاهی رفیع دارد و باید گفت پژوهش اصل و اساس تصمیم سازی در عرصه های مدیریت علمی است لذا این دانشگاه از ابتدای سال شعار «تولید دانش و فناوری» را مطرح کرده و در راستای نیل به تحقق این هدف والا تمام تلاش خود را می کند و در این راه از تمام اساتید و پژوهشگران این دانشگاه می خواهم تا کمربندهای خود را سفت کرده و در راه حفظ جایگاه و رتبه های پژوهشی و علمی دانشگاه طی سال های اخیر، تلاش بیشتری به خرج دهند.

فاتح همچنین بیان داشت: امروز یکی از افتخاران این دانشگاه، صنعتی شدن است که این مهم در تاریخ بیست و نهم آذرماه سال گذشته به وقوع پیوست لذا امروز که همه شرایط برای پیشرفت علمی آماده است باید با قدرت و انرژی کارها را به پیش برد و بدانیم که مجموعه مدیریت دانشگاه همواره پشتیبان تولیدات علمی و فناوری است.

وی افزود: امروز باید اطمینان خاطری به پژوهشگران و اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود داد که قرارگیری این مجموعه علمی در منطقه ٩کشوری همراه با خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و جدایی دانشگاه از سیطره دانشگاه مرکز استانی به وقوع پیوسته و بنده تائیدیه این امر را در نشستی که با وزیر علوم داشتم، اخذ کرده ام لیکن نسبت به تثبیت این وضعیت اطمینان داریم پس با اعتماد به نفس باید بگوئیم که امروز زمان حرکت رو به جلوی علمی بدون فکر به حاشیه ها است چرا که ما امروز از دیگر دانشگاه های استان نه تنها چیزی کم نداریم بلکه می توانیم حتی در زمینه های علمی از آنها سبقت بگیریم.

دانشگاه صنعتی در کنار نام های درخشان

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرد همچنین گفت: امروز برند علمی این دانشگاه در کنار شعار تولید علم و فناوری باعث می شود تا با اعتماد مسئولان سی و ششمین نمایشگاه صنعت هسته ای کشور در این دانشگاه میزبانی شود این امر در کنار کارنامه خوب علمی می تواند نام دانشگاه را در تمام رسانه های داخلی و خارجی ترویج دهد لذا باید این شرایط را قدر دانست.

فاتح با اشاره به اینکه امروز باید نتایج پژوهش های علمی در قالب اخبار و رویدادها به بیرون از دانشگاه بازتاب داشته باشد، ابراز داشت: در برهه کنونی ما می بایست به مقوله بازتاب اخبار و تولیدات علمی دانشگاه اهمیت دهیم امروز برای دانشگاه امکانی در سایت فراهم است تا به دنیا بگوئیم در این دانشگاه چه اقداماتی رخ می دهد لذا ما انتظار داریم که رابطه بین اساتید و پرتال خبری دانشگاه افزایش یابد.

وی افزود: امروز هیئت علمی باید از خود بپرسد که در زمینه تولید اخبار دانشگاه چه سهمی دارد؟ در زمینه بهبود سامانه اطلاع رسانی چه اقدامی کرده و چه پژوهشی می تواند صورت دهد تا به مدارج علمی بالاتری دست یابیم همچنین باید از خود بپرسیم چه اقدامی می توانیم برای بهبود شرایط آزمایشگاه ها، کارگاه ها، دروس و ... ارائه دهیم تا همه در پژوهش های صورت گرفته وارتقای علمی تاثیرگذار باشیم.

۱۵۸۸مقاله علمی در دانشگاه صنعتی شاهرود تولید شد

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود نیز در این همایش، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این دانشگاه و در حوزه پژوهش، گفت: کل پژوهش های صورت گرفته طی سال جاری در دانشگاه یک هزار و ۵۸۸ مورد بود که از این تعداد ۳۵۷ پژهش آی اس آی، ۲۵۶ علمی پژوهشی فارسی، ۱۱۸ مورد علمی پژوهشی انگلیسی، ۳۸ مورد ترویجی داخلی، ۸۵۵ مورد کنفرانسی و ۱۴ کنفرانس خارجی را شامل می شوند.

علی دستفان درباره تفکیک مقالات آی اس آی به ترتیب دانشکده ها نیز، توضیح داد: دانشکده فیزیک ۹۴ پژوهش آی اس آی، ۲۱ پژوهش غیر آی اس آی، دانشکده مکانیک ۶۴ پژوهش آی اس آی و ۶۷ پژوهش غیر آی اس آی، شیمی ۳۷ پژوهش آی اس آی و چهار پژوهش غیر آی اس آی، معدن ۶۲ پژوهش آی اس آی و ۲۷ پژوهش غیر آی اس آی، ریاضی ۲۴ پژوهش آی اس آی و ۱۹ پژوهش غیر آی اس آی، برق و روباتیک ۲۳ پژوهش آی اس آی و ۲۵ پژوهش غیر آی اس آی، کشاورزی ۸۰ پژوهش آی اس آی و ۲۳ پژوهش غیر آی اس آی، عمران ۹ پژوهش آی اس آی و ۲۶ پژوهش غیر آی اس آی، کامپیوتر چهار پژوهش آی اس آی و ۹ پژوهش غیر آی اس آی، تربیت بدنی دو پژوهش آی اس آی و ۲۷ پژوهش غیر آی اس آی، علوم زمین ۳۱ پژوهش غیر آی اس آی و مدیریت و صنایع ۴۱ پژوهش غیر آی اس آی را صورت داده اند.

وی افزود: در سال ۹۵، بیش از ۸۰۰ مقاله کنفرانس، در سال ۹۴ بیش از ۹۰۰ مقاله کنفرانسی و در سال ۹۳ بیش از ۸۵۰ مقاله کنفرانسی در دانشگاه صنعتی شاهرود صورت گرفته و همچنین در سال جاری قریب به ۴۰۰ پژوهش غیر آی اس آی، در سال گذشته قریب به ۳۵۰ پژوهش غیر آی اس آی و در سال ۹۳ قریب به ۳۹۰ پژوهش غیر آی اس آی در این دانشگاه انجام شده است و همچنین در زمینه پژوهش های آی اس آی نیز در سال های جاری، گذشته و ۹۳ به ترتیب عملکردی برابر با ۳۲۰، ۳۱۰ و ۳۰۰ پژوهش آی اس آی را از خود به جای گذاشته است.

دانشگاه صنعتی در رویدادهای ملی حضوری فعال دارد

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین گفت: در سال جاری برای دانشکده برق ۶۴ میلیون تومان، علوم زمین شناسی ۲۱۵ میلیون تومان، برای دانشکده مکانیک ۱۰۰ میلیون تومان، دانشکده کامپیوتر ۱۵۷ میلیون تومان، شیمی ۵۱۷ میلیون تومان، معدن ۷۱۵ میلیون تومان، کشاورزی ۶۹۵ میلیون تومان، عمران ۲۴۴ میلیون تومان و تربیت بدنی ۱۳۶ میلیون تومان هزینه شده است.

دستفان تاکید کرد: پیگیری نرم افزار سامانه پژوهش، تغییرات در شیوه نامه مربوط به طرح های پژوهشی، شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر و شیوه نامه شرکت در کارگاه های آموزشی در زمره دیگر اقدامات حوزه معاونت پژوهش در سال جاری بوده است همچنین دانشگاه صنعتی شاهرود طی سال جاری در رخدادهایی نظیر نمایشگاه کتاب استانی و داخلی، نمایشگاه پژوهش و فن بازار ملی، نمایشگاه پژوهش و فن بازار استانی و سی و ششمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور شرکت داشته است.

وی افزود: حضور دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع دانشگاه های موثر بین المللی بر اساس اطلاعات پایگاه شاخص های اسای علم تامسون رویترز و بنفل دکتر دهقان، برگزاری کارگاه کشوری آمار در بهار ۹۵ با حضور سید محمد طاهری، بهرام صادقپور و ماشالله میانجی و همچنین سومین کنگره زغالسنگ کشور را نیز در کارنامه پژوهشی خود دارد.

در پایان این آئین و در بخش پژوهشگران برتر علیرضا ناظمی و محمد هادی نوری اسکندری از دانشکده ریاضی، هادی قربانی از دانشکده کشاورزی، منصور عرب چم جنگلی و ناصر گودرزی از دانشکده شیمی، مرتضی رحیمیان، علیرضا الفی و علیرضا احمدی فرد از دانشکده برق و رباتیک، احمد احمدی از دانشکده عمران، رضا خالو کاکایی و فرهنگ سرشکی از دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، حمید حسن پور از دانشکده کامپیوتر، محمود فرزانه گرد، محمود نوروزی و محسن نظری از دانشکده مکانیک، حسن حسن آبادی و محمدرضا شجاعی از دانشکده فیزیک، در بخش برگزیدگان ارتباط با صنعت، غلامحسین کرمی از دانشکده علوم زمین و مرتضی رحیمیان از دانشکده برق و رباتیک در بخش برگزیدگان تولید علم محمود فرزانه گرد از دانشکده مکانیک و در بخش برگزیدگان مسابقات جهانی علی خالقی از دانشکده مکانیک برای کسب رتبه هشتم از مسابقات جهانی ربوکاپ هندوستان و علی سررشته داری از دانشکده مکانیک برای کسب رتبه سوم در مسابقات اپن تجلیل شدند.