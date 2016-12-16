۵ کوهنورد رامیانی در ارتفاعات النگ گم شدند

جواد صادقلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این گروه از بعدازظهر جمعه تماسی با خانواده و هیئت کوهنوردی شهرستان نداشته اند.

وی افزود: آخرین تماس ثبت شده آنان مربوط به ساعت چهار بعدازظهر جمعه در منطقه جنگلی آهوکل بوده است.

وی تصریح کرد: محور النگ به شاهرود در حال حاضر مسدود است ولی با هماهنگی های انجام شده با هلال احمر در تلاش هستیم تیم امدادی را به منطقه اعزام کنیم.

وی خاطر نشان کرد: از ساعت پنج بعدازظهر هم تیمی متشکل از کوهنوردان شهرستان و راه بلد های رامیانی به منطقه اعزام شده اند.

صادقلو گفت: پیگیر احوال کوهنوردان بوده و به محض دریافت اطلاعات جدید اطلاع رسانی های لازم انجام می شود.