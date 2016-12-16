تصویب طرح خط لوله گاز«جریان ترک» توسط دومای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، مجلس دومای روسیه طرح خط لوله گاز میان ترکیه و روسیه موسوم به «جریان ترک» که قرار است طی آن گاز این کشور به ترکیه و سپس به کشورهای اروپایی انتقال یابد، را تصویب کرد.



لازم به ذکر است که قرارداد احداث خط لوله گاز طبیعی «جریان ترک» در تاریخ ۱۰ اکتبر امسال میان دولت‌های ترکیه و روسیه امضا شد. پارلمان ترکیه ماه گذشته طرح خط لوله گازطبیعی جریان ترک را به تصویب رساند.



پروژه خط لوله گاز جریان ترک از دو خط متشکل خواهد شد و در مجموع دارای ۳۱.۵ میلیارد متر مکعب ظرفیت خواهد بود. یکی از این خطوط انتقال به ترکیه منتهی شده و نیاز آن به گاز را تامین، و خط دیگر نیز گاز روسیه را از طریق خاک ترکیه به اروپا منتقل خواهد کرد.



اَلکسی میلِر، مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه دو ماه پیش در دیدار با ولادیمیر پوتین در باره پروژه‌ انتقال انرژی به ترکیه اعلام کرد که با توجه به تحولات اخیر می‌توان گفت روند احداث دو خط پروژه جریان ترک تا پایان سال ۲۰۱۹ به اتمام خواهد رسید.