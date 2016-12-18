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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵

هفته هفدهم سری آ؛

صعود ناپولی به رده سوم با برد پرگل مقابل تورینو

صعود ناپولی به رده سوم با برد پرگل مقابل تورینو

تیم فوتبال ناپولی در هفته هفدهم سری آ مقابل تورینو به بردی خانگی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ناپولی روز یکشنبه در چارچوب هفته هفدهم سری آ ایتالیا به مصاف تورینو رفت و این تیم را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست داد.

دریتس مرتنس با زدن چهار گل در دقایق ۱۳، ۱۷ (پنالتی)، ۲۲ و ۸۰ ستاره تیم ناپولی بود و ولاد چریچس (۷۰) نیز دیگر گل این تیم را به ثمر رساند. البته تورینیو هم سه بار توسط آندره آ بلوتی (۵۸)، لوکا روسه تینی (۷۶) و ایاگو فالکو (۸۴) به گل دست یافت.

شاگردان ساری با این برد خانگی ۳۴ امتیازی شدند و جایگزین میلان در رده سوم جدول رده بندی شد.

نتایج دیدارهای برگزار روز یکشنبه به شرح زیر است:

ساسولو صفر - اینتر یک
* اودینزه ۲ - کروتونه صفر
* پسکارا صفر - بلونیا ۳
* ناپولی ۵ - تورینو ۳
* کیه وو ۲ - سامپدوریا یک

کد مطلب 3852097

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