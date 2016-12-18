صعود ناپولی به رده سوم با برد پرگل مقابل تورینو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ناپولی روز یکشنبه در چارچوب هفته هفدهم سری آ ایتالیا به مصاف تورینو رفت و این تیم را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست داد.

دریتس مرتنس با زدن چهار گل در دقایق ۱۳، ۱۷ (پنالتی)، ۲۲ و ۸۰ ستاره تیم ناپولی بود و ولاد چریچس (۷۰) نیز دیگر گل این تیم را به ثمر رساند. البته تورینیو هم سه بار توسط آندره آ بلوتی (۵۸)، لوکا روسه تینی (۷۶) و ایاگو فالکو (۸۴) به گل دست یافت.

شاگردان ساری با این برد خانگی ۳۴ امتیازی شدند و جایگزین میلان در رده سوم جدول رده بندی شد.

نتایج دیدارهای برگزار روز یکشنبه به شرح زیر است:

ساسولو صفر - اینتر یک

* اودینزه ۲ - کروتونه صفر

* پسکارا صفر - بلونیا ۳

* ناپولی ۵ - تورینو ۳

* کیه وو ۲ - سامپدوریا یک