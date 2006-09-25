دولت فلسطيني موظف به پايبندي به اصول اساسي ملت فلسطين است

وليد العوض در گفتگو با خبرگزاري مهر تاكيد كرد : اكنون برخي از طرفهاي منطقه اي بين المللي تلاش مي كنند با اعمال فشار بر رهبران فلسطيني، دولت وحدت ملي با شكل وساختاري كه خود مي خواهند، تشكيل شود اما ما به آنها تاكيد مي كنيم كه هيچ طرف خارجي حق دخالت در در مسائل داخلي فلسطين را ندارد.

به گفته مشاور سياسي مجلس ملي فلسطين، همه ملت فلسطين در انتظار خروج دود سفيد بشارت دهنده آغاز مجدد مذاكرات براي تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين هستند.

وي در اين رابطه به مهر گفت : ‌اما متاسفانه مشاهده مي كنيم كه چالشهايي به علت بروز برخي از تعديل ها در مواضع برخي از طرفهاي فلسطيني، مسائل قانوني اين تشكيل به موعد ديگري موكول شد.

اين شخصيت سياسي فلسطيني با اشاره به ادامه انتظار ملت فلسطين وتوقع اين ملت از طرفهاي مختلف سياسي جهت دستيابي سريع به توافق براي تشكيل دولت وحدت ملي تاكيد كرد: ازنظرما بايد اين دولت چهار هدف اساسي را تحقق بخشد. اولين هدف :‌ بازگرداندن مسئله فلسطين به جايگاه طبيعي آن در دستور كار وتوجه جهاني به عنوان يكي از محوري ترين مسائل جهان، دوم :‌ مهار بحران امنيتي داخلي حاكم بر مناطق خودگردان، سوم : ‌پايان دادن به فقر وفروپاشي اقتصادي كه ملت فلسطين اكنون با آن دست به گريبان است. وچهارمين هدف :‌ ادامه بازساي ساختار دولت فلسطين بر اساس دمكراسي وشفاف سازي ودر چارچوب اصلاحاتي است كه آغاز شده است.

العوض خاطر نشان كرد: هر دولتي بايد خود را به اصول اساسي ملي فلسطين كه ملت فلسطين آنرا به تصويب رسانده وگروههاي مختلف فلسطين نيز در اواخر ژوئن گذشته در سند 18 ماده اي ائتلاف تعهد خود را به آن اعلام كرده اند، پايبند بداند ودر راه تحقق اهداف آن كه خواست ملت فلسطين است، گام بردارد.

