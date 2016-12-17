پیشگیری از تعهدات جدید برای سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تامین اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش در دومین روز از همایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی، افزود: برنامه های عملیاتی و استراتژیک سازمان تامین اجتماعی مشخص شده و در حال اجرای آن هستیم و تمامی مدیران این سازمان متعهد به اجرای این برنامه ها هستند.

وی با بیان اینکه راهبرد سازمان تامین اجتماعی حرکت به سمت افزایش سرویسهای غیر حضوری است، اضافه کرد: باید زیرساخت های لازم برای تکریم بیشتر بیمه شدگان فراهم شود .

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی افزود: دیتا سنتر سازمان تامین اجتماعی از بزرگترین و مجهزترین زیرساخت های فن آوری اطلاعات در کشور است و نهایی شدن این زیر ساخت ها با یک برنامه ریزی دقیق در حال اجراست و هم اکنون اجرای این برنامه در شعبه تامین احتماعی ٢٥ تهران آغاز شده است .

نوربخش گفت: تغییر چیدمان و ساختار سازمانی نیز در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و در حال اصلاح ساختاری که از ٢٥ سال قبل بدون تغییر باقی مانده بود ، هستیم.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی افزود: الکترونیکی کردن بازرسی ها نیز یکی دیگر از اقدامات مهم این سازمان است که در تهران به صورت پایلوت آغاز شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ایران دارای ظرفیت های ذاتی اقتصادی و ذخایر خدادادی و موقعیت خاص منطقه ای است که مردم سرافراز ایران اسلامی با وجود اعمال فشارهای مختلف دشمنان و تنگناهای اقتصادی ، همچنان بر سر آرمانها و ارزشهای متعالی خود ایستاده اند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: البته با هوشمندی ریاست محترم جمهور و دولت تدبیر و امید این فشارها به مقدار زیادی کاهش یافته و امیدواریم با رونق اقتصادی و رفع تنگناهای اقتصادی شاهد شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقاء همه جانبه زندگی مردم از جمله بهبود و ارتقاء هرچه بیشتر خدمات سازمان تأمین اجتماعی باشیم.

نوربخش خاطرنشان کرد: سازمان های بیمه گر در ابتدای حیات خود دریافت کننده منابع مالی هستند و در سال های اول اداره این سازمان ها بسیار راحت است، اما با گذشت زمان پرداخت ها نیز افزایش می یابد و ضریب پشتیبانی کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: ایجاد ناهنجاری در مکانیزم های بیمه ای و ایجاد تعهدات جدید برای سازمان بیمه گر بدون توجه به مبانی بیمه ای و مکانیزم تأمین منابع منجر به افزایش فشار بر این سازمان و خارج شدن از وضعیت طبیعی می شود. این وضعیت پیش از دولت تدبیر و امید در سازمان تأمین اجتماعی بوجود آمده و عوارض آن همچنان باقی مانده است به نحوی که ٢١ مورد تعهد بدون منبع برای این سازمان وجود دارد که ١٨ مورد آن در دهه اخیر بوده است و سیر پیری این صندوق را تسریع کرده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است که آرزوهای دیرینه مدیران و کارشناسان دلسوز سازمان با اجرای این سیاستها محقق می شود.

نوربخش با اشاره به بررسی قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، گفت: مهمترین مسئله ای که در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، پرداخت بدهی های دولت به این سازمان است که باید در یک برنامه ٥ ساله به صفر برسد و تأکید شده است که در هر سال حداقل باید ١٠ درصد از بدهی را پرداخت کند.

وی ادامه داد: در بند دیگری از این برنامه تأکید شده است که هیچ تعهد بودن منبعی نباید بر این سازمان بار شود. همچنین وزارت بهداشت مکلف شده است که نیروی تخصصی مورد نیاز مراکز درمانی تأمین اجتماعی را تأمین کند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی افزود: در حوزه تقنینی در موقعیت حساسی قرار داریم و برنامه ششم و بودجه سالیانه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اگر نظرات کارشناسی سازمان به طور کامل مورد توجه قرار گیرد، زمینه مناسب برای ارتقاء خدمات سازمان فراهم می شود.

وربخش وصول مطالبات معوق و حق بیمه جاری کارگاهها را از مهمترین اولویتهای سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: این موضوع با تلاش گسترده همکاران این سازمان در حال انجام است و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: کشور در شرایطی است که باید با رعایت وضعیت توان مالی کارگاه ها اقدام شود و از روش هایی استفاده شود که برای کارفرما قابل تحمل باشد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی افزود: بخشودگی جرائم بیمه ای نیز در حال اجرا است و طرح جدیدی برای اصلاح طرح قبلی به دولت ارائه شده است و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد دریافت منابع بیشتر باشیم.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان اجتماعی و اقتصادی است، گفت : در هیأت مدیره و هلدینگهای شستا افراد پاک دست و متخصص از سرمایه های بیمه شدگان حفاظت می کنند و در بخش بنگاه های اقتصادی ، سازمان تامین اجتماعی در بهترین وضعیت هستیم و پاکدستی و سلامت مدیران کاملا مورد تأیید است.

نوربخش ادامه داد: در بخش بیمه ای و اداری سازمان تامین اجتماعی نیز به همین نحو است و تأکید داریم که خط قرمز این سازمان پاکدستی و توجه به نظامات صحیح برای نظارت و پیشگیری از بروز آسیب است تا زمینه هایی که باعث بروز خطاهای احتمالی می شود را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: باید صرفه جویی در مصارف را با استقرار نظام IT و رفع همپوشانی ها مورد توجه قرار دهیم و هزینه های نابجا را کم کنیم.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی افزود: تعامل با شرکای اجتماعی نیز برای ما به عنوان یک سازمان بیمه گر اهمیت بالایی دارد و نمی توانیم این موضوع مهم را نادیده بگیریم و مدیران سازمان در سطوح مختلف بایستی برای برقراری ارتباط مناسب با جامعه تحت پوشش و نمایندگان آنان همت گمارند.