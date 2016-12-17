رویای بی تکرار کندوان در زمستان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها – حسن عبدالهی: یک روز سرد زمستانی در دل کوه های برفی سهند و طبیعت به غایت وحشی و مهار نشدنی منطقه، دیدن روستایی دامن گسترده بر پهنه صخره ها و سنگ های سخت و ضمخت کوهساران، جلوه ای بی بدیل از هم نشینی طغیان و سرکشی و سکون و آرامش را در تنها روستای صخره ای زنده دنیا برای هر بیننده ای به تصویر می کشد.

روستای تاریخی کندوان به عنوان یکی از سه روستای صخره ای جهان از مهمترین جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی است که در ۶۰ کیلومتری تبریز و در جوار شهرستان اسکو بر دامنه های کوه سهند واقع شده است، روستایی صخره ای که خانه های آن با دست انسان در دل سگ های سخت دامنه سهند کنده شده اند و به دلیل جریان داشتن زندگی در آن، نمونه ای منحصر بفرد در سطح جهان محسوب می شود.

این روستا در روزهای پایانی آذر میزبان جشنواره ای زمستانی بود تا بستری برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری منطقه در تمام فصول را فراهم کند و به حق باید اعتراف کرد که حضور در طبیعت سرکش کندوان در روزهای زمستانی تجربه ای تکرار نشدنی است چرا که تنها روستای صخره ای زنده دنیا به واسطه قرار گرفتن در دامنه کوه سهند، در هنگامه بارش برف به مانند نگینی است که در میان دیوارهای بلند و سپیدپوش می درخشد.

کندوان تنها روستای صخره ای دنیا که زندگی در آن جریان دارد

فرماندار شهرستان اسکو در همین خصوص و در حاشیه جشنواره زمستانی «روستای کندوان، رویایی بی تکرار» برگزاری چنین برنامه هایی را فرصتی ارزشمند برای معرفی و توسعه بیش از پیش ظرفیت های گردشگری شهرستان به ویژه روستای کندوان عنوان و تصریح کرد: این روستا با وجود داشتن نمونه های مشابه در آمریکا و ترکیه از ویژگی منحصر به فردی بهره می برد و آن جریان داشتن زندگی در آن است.

محمدزاده با اشاره به دیگر جاذبه های گردشگری اسکو خاطر نشان کرد: هر چند کندوان با قررار گرفتن در دل عروس کوه های ایران و به دلیل نوع خاص خانه هایش از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما اسکو را نباید تنها به واسطه این روستای تاریخی و معماری منحصر به فرد آن شناخت بلکه باید توجه داشت که این از شهرستان از قدیمی ترین سکونت گاه های تاریخی با کوچه باع های بی نظیر است که همیشه و همواره واژه فرهنگ با نام و یاد اسکو گره خورده و امیدواریم از ظرفیت های گرشگری موجود چون روستای کندوان نیز برای معرفی هرچه بیشتر و بهتر اسکو بهره گرفته شود.

لزوم بهره گیری از ظرفیت های گردشگری برای احیا و حفظ سنت های فرهنگی منطقه

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در ۲۰۱۸ گفت: به همین دلیل کندوان به عنوان محور گردشگری جنوب استان از اهمیت ویژه ای در این رویداد برخوردار است و در سند توسعه آذربایجان شرقی نیز جزء شاخص های گردشگری استان تعریف شده است و در کنار آن احیای روستای گیله ور نیز در جوار کندوان مورد توجه است.

مرتضی آبدار همچنین اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیای آذربایجان شرقی و قرارگیری در منظقه کوهستانی، بحث گردشگری در این استان دارای برخی محدودیت های فصلی است که برگزاری جشنواره زمستانی کندوان نشان می دهد که با برگزاری برنامه های مناسب می توانیم گردشگری چهار فصل را در استان داشته باشیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های گردشگری در راستای احیا، تقوت و گسترش رسوم و سنت های فرهنگی تاکید کرد: به طور حتم برگزاری آیین های سنتی چون «تکم گردانی» یا «شال سالاماخ» در بسترهای گردشگری مانند روستای تاریخی کندوان می تواند به احیا و زنده نگهداشتن این نمودهای فرهنگی و سنتی آذربایجان نیز کمک شایانی کند.

کندوان امتیازی انحصاری برای گردشگری ایران است

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران نیز که هتل صخره ای کندوان نتیجه اقدامات این شرکت برای توسعه زیرساخت های گردشگری در این جاذبه تاریخی است، در حاشیه این جشنواره زمستانی گفت: این روستای صخره ای امتیازی انحصاری برای گردشگری ایران است زیرا می توان در آن شاهد گره خوردن جاذبه ای طبیعی با هنر وهمت بشر و ستن های بومی بود و باید اعتراف کرد که کندوان از جمله جاذبه هایی است که هر فرد علاقمند به حوزه گردشگری حتماً باید در طول عمر خود حداقل یک بار از آن بازدید کند.

علامحسین حسینی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه گردشگری در اقتصاد امروز اظهار داشت: هر چند اقتصاد گردشگری کشور ما در گذشته بیشتر جنبه استحبابی داشت اما با توجه به مسائل و مشکلات به وجود آمده در نتیجه اتکای اقتصاد کشور به تک محصول نفت، اکنون ظرفیت های گردشگری و درآمدهای حاصل از آن مورد توجه جدی قرار گرفته تا جایی که در سند چشم اندار ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جذب دو میلیون گردشگر هدف گذاری شده است.

وی به نقش گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اشاره و تصریح کرد: حوزه گردشگری به طور طبیعی حائز شاخص های اقتصاد مقاومتی است زیرا با توجه به جاذبه های تاریخی و طبیعی همانند روستای کندوان و بدون نیاز به صرف زمان و هزینه و یا انجام سرمایه گذاری های جدید، اقتصاد گردشگری نه به صورت بالقوه که بلکه یه صورت کاملاً بالفعل درون زاست و می تواند نقش به سزایی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران با اشاره به تلاش های این مجموعه برای توسعه زیرساخت های گردشگری در کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای حوزه گردشگری، امیدواریم در حدفاصل سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ و با ساخت هتل های گردشگری چهار و پنج ستاره بخش قابل توجهی از مشکل اقامت در صنعت گردشگری کشور حل شود و تمام توان خود را برای دستیابی به این مهم بکار خواهیم گرفت.

تبریز ۲۰۱۸ فرصتی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های گردشگری مانند روستای کندوان

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جشنواره با اشاره به در پیش رو بودن رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸ خاطر نشن کرد: برای دستیابی به اهدافی چون جذب دو میلیون گردشگر خارجی نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم چون مراکز تفریحی، اقامت گاه ها و هتل ها در مناطق هدف گردشگری مانند کندوان است که در همین راستا حدود ۱۵ هتل دو تا پنج ستاره در حال ساخت و تکمیل در آذربایجان شرقی است.

محمد صادق پورمهدی در همین راستا گفت: در این میان روستای کندوان با توجه به اهمیت و ویژگی های منحصر بفرد خود در جذب گردشگر از جایگاه خاصی برخوردار است و با وجود داشتن سومین هتل صخره ای دنیا و نهمین هتل شگفت انگیز جهان، ایجاد یک مرکز اقامتی و هتل بزرگ تر در این روستا نیز برنامه ریزی شده است که برای تحقق این مهم از مسئولان شرکت توسعه گردشگری ایران نیز تقاضای همکاری داریم.

وی به دیگر ظرفیت های گردشگری اسکو نیز اشاره و تصریح کرد: این شهرستان به جز کندوان، روستاهایی مانند اسکندان، اسفنجان و انسرود را نیز در دل خود جای داده که هر یک می توانند به یک جاذبه گردشگری فوق العاده تبدیل شوند و در کنار این موارد نباید از هنر باتیک، فرش و محصولات باغی و کشاورزی چون عسل و گردوی اسکو غافل شد که برخی مانند هنر باتیک نه تنها منحصر به اسکو هستند بلکه شهرت جهانی نیز دارند.

در پابان باید تاکید کرد که گردشگری و صنعت توریسم امروزه جایگاهی مهم و غیر قابل اقماض در اقتصاد جهانی و درآمدزایی کم هزینه دارد و علاوه بر آن محرکی به شدت توانمند برای اشتغال زایی است و توجه به این بخش در کشور و به ویژه در استان هایی مانند آذربایجان شرقی که به طور طبیعی از ظرفیت های بالقوه گردشگری برخوردار هستند و در مواردی مانند روستای صخره ای کندوان نیز انحصار در اختیار آنهاست، می تواند بستری بسیار مساعد و بدون هزینه برای رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت و مضرات ناشی از نواسانات هر روزه آن باشد و تحقق این امر بدون ایجاد زیرسات ها از سوی دستگاه های حکومتی و صد البته ارتقای فرهنگ گردشگری و گردشگرپذیری مردم ممکن نخواهد شد.