ايران بايد نقش مهمي در تحولات بين المللي ايفا كند / آمريكا و ايران به كمك يكديگر نياز دارند

به گزارش خبرگزاري مهر،" ديويد ايگناتيوس" نويسنده اين روزنامه آمريكايي نوشت : يك نكته مشترك كه من در گفتگوهاي اخير خود با" جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا و "محمود احمدي نژاد" همتاي ايراني وي يافتم اين بود كه دو كشور در يك حقيقت اصلي اتفاق نظر دارند و آن هم اين است كه ايران يك كشور قدرتمند است و بايد نقش مهمي در سيستم بين المللي ايفا كند.

نويسنده خاطر نشان مي كند : بوش به من گفته بود :" من به مرم ايران مي گويم كه ما به تاريخ آنها احترام مي گذاريم. ما به فرهنگ شما احترام مي گذاريم. من اهميت استقلال شما را تاييد مي كنم."

احمدي نژاد هم در اين باره گفت :" يك ايران قدرتمند به نفع منطقه است، زيرا ايران كشوري با يك فرهنگ عميق است و همواره يك كشور صلح جو بوده است."

درادامه اين مقاله آمده است :"اما چالش اينجاست كه آيا امريكا و ايران مي توانند فرمولي را پيدا كنند كه منافع طرف مقابل را برآورده كند . ايران نمي تواند به تمايلات خود به عنوان يك قدرت رو به رشد بدون سازش با آمريكا برسد و آمريكا هم نمي تواند بدون كمك ايران به منافع خود در برقراري ثبات در خاورميانه بدون كمك ايران دست پيدا كند.حقيقت ساده اين است كه اين دو كشور به كمك يكديگر نياز دارند."

نويسنده همچنين درتوصيف احمدي نژاد، نوشت : "او آرام ترين فرد انقلابي است كه من تاكنون ديده ام."