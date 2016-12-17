طرح همبستگی جهانی کشتی با محوریت ایران، روسیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از طرح ارسالی ایران به «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی کشتی در زمینه طرح «همبستگی جهانی برای کشتی» به شرح زیر است:

«از جمله کارهای سخت و فشرده برخی کشورها در سال ۲۰۱۳ میلادی برای حفظ کشتی در المپیک، برگزاری مسابقات سه جانبه بین تیم های ایران، روسیه و آمریکا در ایستگاه تاریخی راه آهن نیویورک با حمایت همه جانبه خانواده کشتی جهان، به منظور جلب توجه عمومی به ورزش ما (کشتی) بود. برگزاری این مسابقات نمادین تاثیر زیادی در حفظ کشتی داشت. امروز ورزش ما به چنین برنامه های نمادین در برنامه های سالیانه خود نیاز دارد. در این راستا فدراسیون کشتی ایران پیشنهاد برگزاری مسابقاتی با عنوان همبستگی جهانی برای کشتی را ارائه می دهد.

این رقابت در کشتی آزاد ما بین تیم های ایران، روسیه و آمریکا، در کشتی فرنگی بین تیم های ایران، روسیه و ترکیه و در کشتی زنان بین تیم های ژاپن، آمریکا و روسیه برگزار می گردد.

این مسابقات در هر کشور در یکی از مکان های ملی و اصلی آن کشور، همچون برج میلاد تهران، میدان سرخ مسکو، میدان تایمز نیویورک و یکی از میادین اصلی کشورهای ترکیه و ژاپن انجام خواهد شد. این رقابت ها تلاش های خانواده کشتی برای عمومی کردن این رشته تاریخی و حفظ همیشگی آن در المپیک را نشان می دهد.

این مسابقات در هشت وزن و با دوکیلوگرم ارفاق وزن به صورت تیم به تیم برگزار خواهد شد. فدراسیون کشتی ایران با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی قاره ای در ماه می سال آینده میلادی (۲۰۱۷) پیشنهاد می دهد این مسابقات در ماه می تا اواسط ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی در کشتی آزاد و زنان در آمریکا، کشتی فرنگی در ترکیه، کشتی زنان در ژاپن، و سپس آزاد و فرنگی در روسیه و ایران برگزار گردد واین مسابقات در هر کشور، در طی یک روز برگزار می شود. از آنجا که این رویداد جهانی و نمادین است، شایسته است اتحادیه جهانی کشتی محوریت هماهنگی انجام این رقابتها را برعهده گیرد.»