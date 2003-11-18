دبير شوراي عالي امنيت ملي وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، وي كه روز دوشنبه در حاشيه نشست دوره اي وزراي خارجه اتحاديه اروپا با دبير كل شوراي وزيران اتحاديه اروپا و مسوول سياست خارجي آن ، كميسر روابط خارجي اين اتحاديه ، همچنين با وزراي امور خارجه ايتاليا ، انگليس وفرانسه ديدار كرده بود ظهر روز سه شنبه بروكسل را به مقصد تهران ترك كرد و ساعت 22 و 55 دقيقه وارد فرودگاه مهرآباد شد .

با توجه به اخبار منتشر شده از مذاكرات سفر دكتر روحاني به اروپا اين سفررا درآستانه نشست شوراي حكام آژانس بين الملليانرژي اتمي مي توان تلاشي براي يادآوري تعهدات اروپا طبق توافقنامه تهران ناميد .

بنا بر بيانيه مشترك ايران و 3 كشور اروپايي درتهران ، مقامات انگليس ، فرانسه و آلمان متعهد شدند درصورت تائيد اجراي كامل تصميمات ايران توسط مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي ( مبني بر همكاري با آژانس ، تعليق غني سازي اورانيوم و پذيرش پروتكل 2 + 93 ) شرايطي را فراهم كنند كه وضعيت ايران درشوراي حكام حل و فصل شود . اين درحالي بود كه آمريكا از ماه ها پيش باتمام توان ديپلماتيك و رسانه اي اش براي بحران سازي در زمينه فعاليتهاي هسته اي ايران و كشاندن اين موضوع به شوراي امنيت تلاش مي كرد .

سولانا دبيركل شوراي وزيران اتحاديه اروپا و مسئول سياست خارجي و امنيتي اين اتحاديه درديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان سياست‌ هاي اخير هسته‌ اي ايران را بسيار هوشمندانه توصيف و حمايت كليه اعضاي وزيران اتحاديه اروپا از بيانيه تهران را اعلام نمود. وي پس از اين ديدار تاكيد كرد، ايران در خصوص برنامه‌هاي هسته‌ي‌اش صادقانه عمل كرده است و پرونده‌اش نبايد در نشست هفته‌ي جاري شوراي حكام براي اعمال تحريم‌هاي احتمالي به شوراي امنيت ارجاع داده شود.

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نيزپس از ديدار با مقامات اتحاديه اروپا ازجمله كريس پاتن كميسر كميته روابط خارجي اتحاديه اروپا ، وزراي امور خارجه ايتاليا ، فرانسه ، انگليس ويك مقام بلند پايه آلماني در حاشيه نشست ماهانه اتحاديه اروپا، موافقت ايران و اروپا در اجراي بيانيه تهران را آغاز بناي اعتماد و آغاز شروع همكاري ‌هاي مهم دو جانبه، منطقه ‌يي و بين‌المللي بين دو طرف دانست و درجمع خبرنگاران دربروكسل گفت: هيچ توجيهي و هيچ دليلي وجود ندارد كه برنامه‌ي صلح‌آميز هسته ا‌ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود ، بنابراين ما هيچ نگراني‌اي نداريم.



