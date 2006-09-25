ليست كالاهاي گران شده در آغاز ماه رمضان

به گزارش خبرگزاري مهر و براساس آمارمنتشره بانك مركزي درمورد متوسط قيمت خرده فروشي در هفته منتهي به سي و يكم شهريور ماه ،‌ قيمت تخم مرغ در بازار ثابت بوده به طوريكه هر شانه تخم مرغ 14400 الي 19000 ريال به فروش رفته است .

همچنين در هفته مذكور بهاي برنج وارداتي غير تايلندي اندكي بالا رفت و قيمت ساير انواع برنج تغيير نداشت. در گروه حبوب بهاي عدس و لوبيا قرمز افزايش يافت وقيمت ساير اقلام ثابت بود. خواربار فروشي هاي مستقر درميادين زير نظر شهرداري اقلام حبوب را حدودا كيلويي 2880 تا 3750 ريال پايين تر از بهاي انواع مشابه در فروشگاههاي سطح شهر مي فروختند.

در هفته مورد بررسي ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه را كه كيفيت نسبتا مناسبي داشت به نرخ هاي سازمان ميادين ميوه وتره بار شهرداري تهران مي فروختند.

ضمنا درميادين مذكور پرتقال درجه يك ليو شيرين، انجير، آلو، گلابي و هلو عرضه نمي گرديد و فروش انار، شليل و شبرنگ و لوبيا سبز نيز كم بود.

ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي نمودند كه در گروه ميوه هاي تازه بهاي سيب قرمز تخم لبنان، سيب گلاب، ليمو شيرين، انجير، انار، انگور و هندوانه پايين آمد اما قيمت ساير اقلام بالا رفت و درگروه سبزي هاي تازه بهاي پياز تغيير نداشت و قيمت خيار، گوجه فرنگي و بادنجان كاهش ولي بهاي ساير اقلام افزايش يافت.

در اين هفته قيمت انواع گوشت قرمز نوسان جزيي نشان داد. بهاي گوشت مرغ بالا رفت. در هفته مورد گزارش قيمت قند، شكر، چاي خارجي و روغن نباتي مايع ثابت بود و بهاي روغن نباتي جامد اندكي كاهش يافت.

گروههاي مواد خوراكي:

1و2 لبنيات وتخم مرغ:

در هفته مورد بررسي بهاي پنير غير پاستوريزه 7/0 درصد بالا رفت اما قيمت شير استريليزه 3/0 درصد پايين آمد و بهاي اقلام گروه لبنيات ثابت بود قيمت تخم مرغ تغييري نداشت.

3و4- برنج و حبوب:

دراين هفته بهاي برنج وارداتي غير تايلندي 4/0 درصد كاهش يافت و قيمت ساير انواع برنج ثابت بود. در گروه حبوب بهاي عدس0/1 درصد و لوبيا 5/6 درصد بالا رفت و قيمت ساير اقلام تغييري نداشت.

5و6- ميوه ها و سبزي هاي تازه:

در گروه ميوه هاي تازه بهاي سيب قرمز تخم لبنان 9/1 درصد، سيب گلاب 7/9 درصد، ليمو شيرين 1/13 درصد، انجير 6/3 درصد، نار 8/6 درصد، انگور 7/1 درصد وهندوانه 4/0 درصد كاهش ولي قيمت ساير اقلام 8/0 درصدالي 4/27 درصد افزايش داشت. در گروه سبزي هاي تازه بهاي پياز ثابت بود و قيمت خيار 4/1 درصدو گوجه فرنگي هر يك 0/1 درصد پايين آمد اما بهاي ساير اقلام 1/1 درصد تا 1/11 درصد بالا رفت.

7و8- گروه گوشت قرمز و گوشت مرغ:

در هفته موردگزارش قيمت گوشت گوسفند 9/0 درصد افزايش اما بهاي گوشت گاو و گوساله 4/0 درصد كاهش داشت. قيمت گوشت مرغ 5/1 درصد بالا رفت.

9، 10و11- قند و شكر، چاي و روغن نباتي:

در هفته مورد بررسي بهاي قند، شكر، چاي خارجي و روغن نباتي مايع تغييري نداشت وقيمت روغن نباتي جامد 2/0 درصد كاهش نشان داد.