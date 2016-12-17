به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی در مراسم نصب نخستین دکل تله‌کابین مسجد صاحب‌الزمان (عج) که با حضور فرماندار کرمان، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان شهردار و مدیران شهرداری برگزار شد گفت: تخلیه‌ تمام قطعات و تجهیزات تله‌کابین انجام شده و قطعات آن در محل در حال مونتاژ است.

وی با بیان اینکه مردم کرمان سال‌ها منتظر بودند تا تله‌کابین راه‌اندازی شود، تصریح کرد: کابین‌های تله‌کابین هم ساخته شده و آماده حمل است که پیشنهاد دادیم کابین‌ها در اسرع وقت به کرمان حمل و تا هنگام نصب، در انبار شهرداری نگه‌داری شوند.

بابایی با اشاره به هزینه‌های این پروژه اظهار داشت: تا پایان پروژه، باید حدود ۸۰ درصد از مبلغ پیش‌بینی شده هزینه شود که با توجه به قرارداد BOT پروژه، هیچ مبلغی به شهرداری کرمان تحمیل نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت تله‌کابین ایران نیز یکی از دلایل طولانی شدن راه‌اندازی تله‌کابین را اجرای مراحل کنترل و تست‌ عنوان و تاکید کرد: این نظارت باید در هنگام ساخت قطعات در ایتالیا انجام می‌گرفت؛ ضمن اینکه تحریم‌ها نیز مانع دیگری برای حمل قطعات تله‌کابین به کشور بود.

علی اکبرزاده با بیان اینکه تمام قطعات و کابین‌های تله‌کابین در ایتالیا ساخته شده است تصریح کرد: برای اینکه تمام قطعات تله‌کابین یک‌دست باشد، هیچ‌یک از قطعات در داخل ساخته نشده است.

وی میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای راه‌اندازی تله‌کابین را ۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای راه‌اندازی تله‌کابین باید هشت پایه در طول مسیر نصب شود؛ ضمن آن که طول خط تله‌کابین هزار و ۴۰۰ متر و ظرفیت آن ۱۰۰۰ نفر در ساعت است.