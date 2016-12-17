کاربردی بودن ۷۰ درصد رشته های دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد علی اخوان گفت: حضور گسترده دانشگاه علمی کاربردی در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار نشان دهنده این است که این دانشگاه در راستای ماموریت های محوله وزارت علوم حرکت می کند.

وی با تاکید بر گسترش رشته های کاربردی در دانشگاه علمی کاربردی افزود: در حال حاضر در سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی ۷۰ درصد دروس کاربردی است و تنها ۳۰ درصد دروس نظری ارائه می شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: این دانشگاه بر بحث ماموریت گرایی تاکید بسیاری دارد و به همین دلیل رشته های کاربردی در این دانشگاه راه اندازی شده است.