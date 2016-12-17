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۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

معاون آموزشی دانشگاه تاکید کرد:

کاربردی بودن ۷۰ درصد رشته های دانشگاه علمی کاربردی

کاربردی بودن ۷۰ درصد رشته های دانشگاه علمی کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی با تاکید بر گسترش رشته های کاربردی در این دانشگاه گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد رشته های این دانشگاه کاربردی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد علی اخوان گفت: حضور گسترده دانشگاه علمی کاربردی در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار نشان دهنده این است که این دانشگاه در راستای ماموریت های محوله وزارت علوم حرکت می کند.

وی با تاکید بر گسترش رشته های کاربردی در دانشگاه علمی کاربردی افزود: در حال حاضر در سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی ۷۰ درصد دروس کاربردی است و تنها ۳۰ درصد دروس نظری ارائه می شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: این دانشگاه بر بحث ماموریت گرایی تاکید بسیاری دارد و به همین دلیل رشته های کاربردی در این دانشگاه راه اندازی شده است.

کد مطلب 3852249

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    نظرات

    • هئیت علمی دانشگاه IR ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
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      پاسخ
      باسلام جناب آقای دکتر اخوان که تازه به دانشگاه علمی کاربردی تشریف آورده اید این اظهار نظرتان به صواب نیست بلکه در مراکز علمی کاربردی این دانشگاه از کیفیت نه تنها سراغی نیست بلکه آبروی آموزش عالی را هم برده اند ومسئولین وزارت علوم در این آبروریزی سهم بسزایی دارند

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