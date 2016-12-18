ایجاد ۱۵ هزار فرصت شغلی/مسئولان از فعالیت بازار آستارا حمایت کنند

عارف باباشپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه برخورد با کالاهای قاچاق که شهرستان مرزی بندر آستارا را هم شامل می شود، اظهار کرد: هر گونه کالای قاچاق ورودی به این شهرستان از طریق سایر مرزهای کشور انجام شده و این جریان بازار آستارا را در حوزه قاچاق کالا دچار چالش می کند.

وی با بیان اینکه گمرک به عنوان تکیه گاه اصلی بازار نقش عمده ای در پویایی بازار دارد ولی به سبب وضعیت پیش آمده در حمل تجاری بارهای چمدانی از مرز زمینی گمرک آستارا اندکی از رونق و کسب و کار در این شهر کاسته شده است، افزود: سال ها از بازگشایی مرز آستارا می گذرد اما تاکنون شرایطی که بازاریان را در چارچوب خاصی نسبت به فروش کالاهای وارده از طریق گمرک آستارا آگاه کند، از جانب مسئولین ذیربط مهیا نشده است.

باباشپور با تاکید بر اینکه بازار آستارا احتیاج به حمایت دارد، گفت: اکثر واحد های صنفی فعال در شهرستان آستارا اجاره نشین هستند و در حال حاضر افزایش اجاره بها بدون در نظر گرفتن رکود بازار از طریق مالکان بازاریان آستارا را دچار مشکلات شغلی کرده است.

رئیس اتاق اصناف آستارا ایجاد ۱۵ هزار فرصت شغلی توسط اتاق اصناف این شهر را یادآور شد و تصریح کرد: مسئولان و متولیان، از بازار ساحلی آستارا به عنوان شاهرگ اقتصادی این شهرستان حمایت کنند.

وی به ساماندهی عاملان پخش کالاها و ویزیتورها در سطح شهرستان آستارا خبر داد و اظهار کرد: فعالیت عاملان پخش و ویزیتور ها در آستارا منوط به استعلام های لازم از مراجع ذیربط است و با عاملین پخش بدون مجوز که اقدام به فروش جنس غیر استاندارد می کنند، برخورد قانونی لازم می شود.

باباشپور با تاکید بر اینکه اصناف بر اساس قانون باید بر روی اجناس خود برچسب های قیمت و مشخصات کالا نصب کنند، افزود: در خصوص کنترل قیمت های فروش در واحدهای صنفی آستارا هیئت های بازرسی مشترک به صورت مداوم به کنترل قیمت فاکتور خرید و فروش و هر گونه تخلف مربوط به اصناف رسیدگی می کنند.

رئیس اتاق اصناف آستارا فعالیت۱۹ اتحادیه توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدماتی فنی در شهرستان آستارا را یادآور شد و گفت: با وجود اینکه در شهرستان آستارا هیچگونه شرکت و کارخانه ای در سطح فعالیت کلان وجود ندارد، اما خود بازار بزرگ ساحلی آستارا به تنهایی در ۱۵۰۰ واحد صنفی برای بیش از پنج هزار نفر اشتغالزایی کرده است واز مسئولان انتظار داریم در راستای توسعه این بازار قدم های مثمرثمری بردارند تا در نهایت منجر به پویایی اقتصاد و اشتغال زایی پایدار شود.

وی همگرایی و همکاری بین اصناف و ارکان دولت در شهرستان آستارا را نشانه ای از همگرایی و همگامی سیاستگذاران، کسبه و مردم دانست و خواستار رفع موانع توسعه تجارت خارجی به عنوان پایه تجارت داخلی و مرزی در این شهرستان مرزنشین شد.

باباشپور پیگیری پروانه کسب توسط متصدیان واحدهای صنفی را خواستار شد و با اشاره به صدور اخطاریه به واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب براساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی اظهار کرد: در اجرای این دو ماده، اصناف شهرستان آستارا ساماندهی شده اند و اتاق اصناف از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب هیچگونه حمایتی نخواهد کرد.

رئیس اتاق اصناف آستارا با بیان اینکه احیای بازار به جذب و ماندگاری گردشگر در این شهرستان کمک شایانی می کند، افزود: بازار آستارا از یک ساختار خاصی پیروی می کند که بر اساس همین ساختار باید بهره برداری اقتصادی از آن صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: شهرستان آستارا امن ترین مرز کشور محسوب می شود و به سبب جایگاه توریستی و مرزی خود نقش ویژه ای در تقویت ابعاد اقتصادی کشور دارد.