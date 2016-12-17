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۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد:

هوای استان کرمانشاه برفی می‌شود/کاهش دمای روزانه

هوای استان کرمانشاه برفی می‌شود/کاهش دمای روزانه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود یک سامانه بارشی به استان خبر داد که موجب بارش باران، برف و کاهش دمای روزانه استان خواهد شد.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: وضعیت هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و در نواحی شمال غرب استان با رگبار خفیف برف و باران پیش بینی می شود.

وی افزود: به دنبال این شرایط از اواخر وقت فردا یکشنبه تا اوایل روز سه شنبه، موج ناپایداری جو استان را تحت تاثیر قرار داده که علاوه بر افزایش پوشش ابر و کاهش دمای روزانه هوا، در بعضی ساعات سبب بارش باران و برف در سطح استان می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه  خاطر نشان کرد: بارش که در نواحی سردسیر به شکل برف خواهد بود، به تدریج در نقاط بیشتری از استان نیز به صورت برف مشاهده خواهد شد.

کد مطلب 3852343

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