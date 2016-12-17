شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: وضعیت هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و در نواحی شمال غرب استان با رگبار خفیف برف و باران پیش بینی می شود.

وی افزود: به دنبال این شرایط از اواخر وقت فردا یکشنبه تا اوایل روز سه شنبه، موج ناپایداری جو استان را تحت تاثیر قرار داده که علاوه بر افزایش پوشش ابر و کاهش دمای روزانه هوا، در بعضی ساعات سبب بارش باران و برف در سطح استان می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بارش که در نواحی سردسیر به شکل برف خواهد بود، به تدریج در نقاط بیشتری از استان نیز به صورت برف مشاهده خواهد شد.