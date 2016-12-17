۲۵ هزارمیلیارد ریال برای اشتغال جوانان چهارمحال وبختیاری هزینه شد

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۲۵ هزارمیلیارد ریال برای اجرای پروژه های نیمه تمام اشتغالزا و اشتغال جوانان چهارمحال وبختیاری هزینه شده است، عنوان کرد: هم اکنون پروژه های مهمی در این استان به همت دولت فعال شده است.

وی افزود: با بهره برداری از فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری اشتغال قابل توجهی در سطح استان چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن انواع مقاطع فولادی را داراست.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی کارخانه تولید چادر مشکی یکی دیگر از پروژه های مهم در این استان است، ادامه داد: کارخانه تولید پارچه چادر مشکی با اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰ میلیون یورو سرمایه گذاری تکمیل شده است.

۳۸ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است

قاسم سلیمانی دشتکی افزود: این کارخانه زمینه اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه راه اندازی کارخانه تولید ورق های پوشش دار یکی دیگر از طرح های مهم در چهارمحال و بختیاری است، تاکید کرد: با بهره برداری از این کارخانه ضمن فراهم شدن زمینه اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر، سالانه از خروج ۶۵ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از مجتمع بزرگ صنایع ورق های پوشش دار در چهارمحال و بختیاری، ۱۰۰ درصد نیاز کشور به این محصول تأمین و بیش از ۱۰ درصد به توان تولید انواع ورق فولادی کشور افزوده می شود.

سلیمانی یادآور شد: طی فعالیت دولت در این استان بیش از ۳۸ هزار شغل در این استان ایجاد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخش صنعت و بخش کشاورزی دو بخش اشتغالزای استان چهارمحال و بختیاری هستند، عنوان کرد: دولت در راستای فعال سازی این دو بخش تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از طرح های راکد بخش صنعت و کشاورزی در این استان فعال سازی شده اند.