خبرگزاری مهر – گروه استانها: سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی در کشور یک طرح تقسیمکار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند، ایشان برای حل این معضل پنج اولویت را مشخص کردند اولویت نخست، بحث اعتیاد و مواد مخدر، دومین اولویت حاشیهنشینی و ساماندهی این مهم، سومین بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصاء مناطق بحرانخیز در کشور بود.
مقام معظم رهبری در جلسه با سران قوا فرمودند بهاندازه ۲۰ سال نسبت به مسائل آسیبهای اجتماعی با تأخیر مواجه هستیم و این تأخیر ۲۰ ساله به هر دلیلی ازجمله کوتاهی، عدم توانایی و یا بیدقتی که بوده، کشور را عقب انداخته است.
در این گزارش بنا است به موضوع حاشیهنشینی در استان البرز که بهواقع دومین استان مهاجرپذیر کشور میخوانندش بپردازیم ولی در ادامه باید به اظهارنظر وزیر کشور در بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز با شعار «نماز و کاهش آسیبهای اجتماعی» که به میزبانی استان البرز هجدهم آذرماه جاری برگزار شد، اشارهکنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی بابیان اینکه در ۶۰ درصد مساحت کشور شاید بیش از ۳۰ درصد جمعیت مستقر نیست و آنهایی که مستقر هستند مشکلات زیادی دارند، گفت: جمعیت اضافی مجبور به استقرار در حاشیه شهرها میشوند طبق برآورد ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرهای کشور زندگی میکنند.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع حاشیهنشینی به جد ورود پیدا کردند، گفت: ایشان به بنده دستور دادند که مسئله حاشیهنشینی مشهد پیگیری شود زیرا حاشیهنشینی بستر بزهکاری را فراهم میکند.
پدیده حاشیهنشینی با استان البرز و بهویژه شهرستان کرج پیوندی دیرینه دارد، استان البرز را همگان به مهاجرپذیری میشناسند، وجود زندانهای بزرگ کشور در شهرستان کرج نیز دلیلی دیگر برای رشد بیرویه حاشیهنشینی در این کلانشهر است، افزایش بیرویه جمعیت یکی از مشکلات شهر کرج است، و ویژگیهای برخی گروههای مهاجر موجب بروز پدیدههایی نظیر حاشیهنشینی، پدید آمدن محلات فقیر و همچنین بالا رفتن میزان تخلفات و جرم و جنایت شده است بهطوریکه پیشتر مهدی جوهری معاون اجتماعی دادگستری کل استان البرز به جرائم خشنی مثل زورگیری، ضربوجرح و اعتیاد افراد اشاره کرد و گفته بود؛ حدود ۴۰ درصد جرائم خشن در مناطق حاشیهنشین استان البرز رخ میدهد.
وجود ۲۸ محله حاشیه نشین در البرز
همچنین سید حمید طهائی استاندار البرز در جلسه شورای اداری استان مورخ هفدهم آبان ماه سال گذشته با اشاره به روند رو به رشد سکونتگاههای غیرمجاز در استان گفته بود؛ سکونتگاههای غیررسمی این استان با ۲۸ محله در نقاط مختلف ایجادشده که نیازمند توجه ویژه است.
در ادامه باید به اظهارات برخی از متولیان امور اجتماعی در استان بپردازیم که میگویند خط چهار حصار، منطقهای که با حاشیهنشینی گرهخورده است، یک گسل اجتماعی بالقوه است چراکه در جوار پایتخت و در قلب استان البرز قرار دارد، مناطقی مانند سهرابیه و اخترآباد نیز در زمره مناطق حاشیهنشین به شمار میروند که به لحاظ جمعیتی قابلتوجه هستند، مردم ساکن در این مناطق در شرایطی زندگی میکنند که دسترسی آنها به سرانهها بهداشتی، آموزشی و غیره از خط فقر نیز پایینتر است.
برای بررسی طرح های پاکسازی در مناطق حاشیه نشین به ویژه منطقه چهار حصار با سردار بخشعلی کامرانی صالح مصاحبه ای ترتیب داده ایم که در زیر می خوانید.
* از ابتدای سال جاری تاکنون چند طرح پاکسازی در منطقه چهار حصار انجامشده است؟
با توجه به مطالعات انجامشده و اخبار واصله همچنین برآوردهای اطلاعاتی از وضعیت این منطقه، اجرای طرح حجمی در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت و ۲۴۵ طرح پاکسازی در منطقه خط چهار حصار اجرا شد که منجر به دستگیری ۲ هزار و ۸۳۸ نفر شده است.
* اساساً با اجرای طرحهای پاکسازی پاتوقهای معتادان و موادفروشان تخریب میشود در این محله چند پاتوق تخریبشده است؟
تعداد ۳۲ پاتوق و محل مصرف یا خریدوفروش مواد مخدر که توسط نیروهای پلیس و با اجرای عملیاتهای فنی مورد شناسایی واقعشده بود با هماهنگیهای انجامشده با دستگاه قضایی تخریب شد در این میان باید به توقیف ۱۰۸ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰۸ دستگاه خودروی سواری نیز اشاره کرد.
* در بسیاری از مواقع با اجرای طرحهای پاکسازی سارقان نیز دستگیر میشود، تعداد سارقان دستگیرشده در این طرح چند نفر بوده است.
۲۳۳ نفر به جرم سرقت در منطقه چهار حصار دستگیرشدهاند.
* با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری وضعیت مناطق حاشیهنشین، نیروی انتظامی استان البرز چه برنامههای برای ساماندهی این مهم دارد؟
توجه ویژه مقام معظم رهبری به مسئله حاشیهنشینی بر کسی پوشیده نیست، ایشان ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخلاقی، روحی و روانی در جامعه را از مهمترین مسئولیتهای نیرو نیروی برشمردهاند به همین منظور نیروی انتظامی استان در این زمینه برنامههای ازجمله اجرای طرحهای پاکسازی در مناطق مذکور را در دستور کار خود قرار داده است بهطوریکه این طرحها در مناطق بهصورت مستمر اجرا میشود و خوشبختانه اجرای طرح مذکور موجب رضایت مردم بهویژه در منطقه خط چهار حصار شده بهطوریکه استمرار این طرحها را از پلیس خواستار هستند.
* رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی فرمودند «ایجاد امنیت مقولهای تبلیغاتی و لسانی نیست بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند» به نظر شما پلیس البرز توانسته است با ایجاد امنیت این احساس را در میان شهروندان برانگیزد؟
اگر به مؤلفههای مختلف امنیت به نحو شایستهای بها ندهیم امکان تحقق اهداف ممکن نخواهد بود، نیروی انتظامی در استان البرز همیشه به دنبال ایجاد امنیت است تا در سایه امنیت توسعه پایدار محقق شود زیرا اعتقادداریم امنیت شرط اول در تحقق منویات مقام معظم رهبری در همه زمینهها بهویژه در خصوص رشد و شکوفایی کشور است.
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