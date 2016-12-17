  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

تلاش فرزند بن لادن برای ورود به مصر ناکام ماند

تلاش فرزند بن لادن برای ورود به مصر ناکام ماند

«عمر بن لادن»، که صبح امروز از قطر وارد فرودگاه قاهره شده بود، با ممانعت مقامات امنیتی مصر مواجه شده و اجازه ورود به داخل این کشور را نیافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقام های امنیتی مصر از ورود «عمر بن لادن»، فرزند چهارم سرکرده سابق القاعده به خاک این کشور جلوگیری کردند.

بر اساس این گزارش، عمر بن لادن که ۳۴ سال سن دارد، صبح امروز طی پروازی، از دوحه، پایتخت قطر وارد فرودگاه قاهره شد. اما ماموران امنیتی فرودگاه قاهره از ورود وی و همسرش «زینت الصباح» که ملیت بریتانیایی دارد، به خاک این کشور جلوگیری کردند.

ماموران دلیل این کار خود را وجود نام فرزند «بن لادن» در لیست سیاه خود عنوان کرده و گفته اند وی حق ورود به مصر را ندارد.

گفتنی است «عمر بن لادن» که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در افغانستان زندگی می کرده، خود پیشتر از اعضای القاعده به حساب می آمده و با پدر خود همکاری می کرده است. وی همچنین در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ میلادی در مصر زندگی می کرده است.

وی پس از عدم موافقت مقام های مصری جهت پذیرش او به داخل کشورشان، درخواست پرواز به سمت ترکیه را داده است.

کد مطلب 3852416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها