تلاش فرزند بن لادن برای ورود به مصر ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقام های امنیتی مصر از ورود «عمر بن لادن»، فرزند چهارم سرکرده سابق القاعده به خاک این کشور جلوگیری کردند.

بر اساس این گزارش، عمر بن لادن که ۳۴ سال سن دارد، صبح امروز طی پروازی، از دوحه، پایتخت قطر وارد فرودگاه قاهره شد. اما ماموران امنیتی فرودگاه قاهره از ورود وی و همسرش «زینت الصباح» که ملیت بریتانیایی دارد، به خاک این کشور جلوگیری کردند.

ماموران دلیل این کار خود را وجود نام فرزند «بن لادن» در لیست سیاه خود عنوان کرده و گفته اند وی حق ورود به مصر را ندارد.

گفتنی است «عمر بن لادن» که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در افغانستان زندگی می کرده، خود پیشتر از اعضای القاعده به حساب می آمده و با پدر خود همکاری می کرده است. وی همچنین در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ میلادی در مصر زندگی می کرده است.

وی پس از عدم موافقت مقام های مصری جهت پذیرش او به داخل کشورشان، درخواست پرواز به سمت ترکیه را داده است.