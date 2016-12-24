کتاب «خرچنگ» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان داستان ها به ترتیب در کتاب «خبرچنگ» که تازه ترین اثر میلاد ظریف، نویسنده اهل جنوب به شمار می رود، داستان ایمیل کاتوبلپاس، خرچنگ، پدر یشلمبوم، مرده، لیلو لولو، خط۷۳(کلبه میدان دانشجو)، تروارتن تن، هوای میدان بهارستان، افست تهران و خاطرات فیلی هستند.

دومین مجموعه داستان ظریف، در بعضی از داستان های این مجموعه از حیث مضمون و حال و هوا و اتمسفر در ادامه مجموعه قبلی اش یعنی مجموعه داستان «در کفن خاکستر» است.

ظریف در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون کتاب «خرچنگ» می گوید: در این کتاب به نوعی داستان ها در زیست بوم شهر جنوبی به نام آبادان می گذرد و شرایط محیطی و زیستی و اقلیم خاص آن منطقه به علاوه شیوه های زندگی جنوبی در قصه هایی به شدت شهری روایت را شکل می دهند. تم هایی مانند جنگ و فضا و زیست از دست رفته باشکوه دهه چهل شهری چون آبادان از مشخصه های شاخص نیمی از داستان های این مجموعه است.

شناسه کتاب:

عنوان: خرچنگ

نویسنده: میلاد ظریف

ناشر: نفیر

موضوع: مجموعه داستان ایرانی

قطع: رقعی

نوع جلد: شمیز

سال چاپ: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحات: ۱۳۳

وزن: ۱۶۰

قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ریال

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۴۱۶۴۲