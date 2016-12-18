گام های لرزان در ماموریت های امدادی/ بودجه هلال احمر باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، نوشتن درباره بودجه جمعیت هلال احمر، کم یا زیاد شدن آن در دولت و مجلس و... باید با اطلاعات دقیق و کارشناسی همراه باشد تا بتوان با استدلال قوی و منطقی حق هلال احمر را گرفت، در غیر این صورت همان اتفاقی می‌افتد که سال گذشته برای بودجه هلال احمر افتاد. نکته مهم این است که دولت و مجلس باید با یکدیگر هماهنگ باشند و با نقض مصوبه یکدیگر، نهادهایی مانند هلال احمر را وارد چالش نکنند.

آیا امروز دیگر کسی به این فکر می‌کند در سال ۹۴ که از محل ردیف ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، مصوبه دولت ۷۰۰ میلیارد تومان برای هلال احمر بود، چرا هیچ پولی به حساب هلال‌احمر واریز نشد؟! آیا کسی پاسخگوی این پرسش است که برای سال ۹۵ که از محل ردیف همین مواد، دولت ۴۰۰ میلیارد تومان برای هلال‌احمر تصویب کرد و در ابلاغ آن را به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داد، چرا تا پانزدهم آذر امسال فقط ۱۰۰ میلیارد تومان وصولی هلال‌احمر بوده است؟ این بودجه‌ها باید صرف ماموریت‌های امداد و نجات، تامین ۲۲ قلم کالاهای امدادی که ۱۰۰ درصد آن به مردم آسیب‌دیده می‌رسد، خرید بالگرد و ساخت پایگاه‌های امداد می‌شد؛ ‌اما از ۱۰۰۰ میلیارد تومان حق هلال‌احمر در دو سال اخیر تاکنون فقط ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این نهاد واریز شده است.

پس از اینکه به بودجه امداد و نجات هلال احمر که پیشانی و خط مقدم خدمات آن است، جفا شد؛ امسال به جایی رسیدیم که درآمد هلال‌احمر از محل ثبت ملک در دفتر اسناد برای بودجه ۹۶ حذف شد؛ درآمدی که حقوق ۹ هزار کارمند رسمی و پیمانی هلال احمر از این محل تامین می‌شد.

جامعه، جاده ‌و زلزله‌ پیش روی هلال احمر

جلیل مختار سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، خواهان ارتباط بیشتر هلال‌احمر با مجلس است.

او می‌گوید: دلیل کاهش اعتبارات در بسیاری از حوزه‌های کشور عدم تحقق درآمدهای دولت نسبت به فروش نفت است. هلال احمر یک سازمان اجتماعی است؛ لذا با توجه به شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی که ایجاد می‌شود به همان میزان باید در سازمان‌های اجتماعی افزایش اعتبار و بودجه دیده شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به تصادفات جاده‌ای که امدادگران هلال‌احمر باید در کمترین زمان مصدومان را نجات دهند، اشاره می‌کند و می افزاید: با توجه به اینکه جاده‌ها و ارتباطات حمل و نقل فاقد استانداردهای بین‌المللی هستند و افزایش آمار تصادفات جرحی یک شاخص در وضع نامطلوب جاده‌های کشور است لذا افزایش و ارتقای بودجه هلال احمر باید در برنامه باشد.

او می‌گوید: با توجه به قرار گرفتن ایران بر روی گسل‌های خطرناک زلزله که می‌تواند تهدیدی برای کشور باشد و خدای نخواسته در سال‌های آتی زلزله‌ای در کشور اتفاق بیفتد، این مسئله باید شاخصی برای ارتقای بودجه هلال‌احمر در نظر گرفته شود.

حفظ شان هلال احمر بدون کاهش بودجه

حسن لطفی نماینده رَزن است. او با هلال احمر استان خود (همدان)آشناست و مدیر عامل آن را می‌شناسد. می‌گوید: ضمن حفظ شان بین‌المللی هلال‌احمر، بودجه آن در داخل کشور نباید کم شود.

او، نگاه نمایندگان به هلال احمر را مثبت ارزیابی می‌کند و می افزاید: معتقدم که شان هلال احمر به عنوان یک سازمان جهانی باید در کشور بالاتر برود و مایه خدمت میان کشورهای همفکر و همسو با ایران باشد.

لطفی در لابلای صحبت‌های خود گریزی به خدمات هلال‌احمر می‌زند و پیشنهاد می‌دهد که فعالیت‌های حمایتی هلال احمر باید در سازمان بهزیستی و کمیته امداد اجرا شود.

مشخص است که دیدگاه او به هلال احمر در درجه اول با حقوق بشر گره خورده است: یکی از وظایف هلال‌احمر پایدار نمودن صلح و ثبات در جامعه بشری است. وجود هلال احمر برای رسیدگی به اموری که برای حقوق بشر است باید حفظ شود.

لطفی ادامه می دهد: اگر هلال احمر در این راستا حرکت کند مایه افتخار است. من نیز، بیش از ۲۰ مرکز درمانی هلال احمر در خارج کشور و خدمات بشردوستانه آنها را یادآوری می‌کنم که باعث سربلندی هلال احمر و ایران در دنیا هستند.

او تاکید می‌کند که در لایحه بودجه ۹۶ نباید از بودجه جمعیت هلال احمر کاسته شود.

تعریف منابع جدید

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران هم در پاسخ به ضرورت افزایش بودجه هلال احمر، می‌گوید: افزایش بودجه نه باید بزرگ و نه باید کوچک باشد. افزایش بودجه معادل تورم اتفاق می‌افتد. اصولا اگر بودجه کاهش یابد یا باید منابع جدید تعریف شود یا جایگزین شود. او این را هم اضافه کرد که اگر بودجه کاهش یابد یعنی سطح خدمات کاهش یافته است.

نقش مهم دولت در افزایش اعتبارات هلال احمر

در راهروی مجلس، حسن خسته‌بند عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بندر انزلی را می‌بینم. مشتاق است درباره هلال‌احمر صحبت کند. می‌گوید در سال‌های اخیر توان امدادی هلال احمر برای ملت ایران و نمایندگان کاملا مشهود بوده و به همین دلیل نمایندگان برای افزایش اعتبارات هلال احمر هر آنچه می‌توانستند انجام دادند.

او با اشاره به توسعه راه‌ها، مشکلات ترافیکی، حوادث غیرمترقبه، زلزله، سیلاب و سایر حوادث، تاکید می‌کند: می‌طلبد که امکانات هلال‌احمر به چندین برابر وضع موجود افزایش یابد اما این امکانپذیر نیست جز با حداکثر مساعدت نمایندگان و پیگیری آنها در لوایح و طرح‌هایی که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود.

خسته‌بند معتقد است دولت نقش مهمی در افزایش اعتبارات هلال‌احمر دارد و نمایندگان همیشه موافق این افزایش هستند.

نماینده مردم بندر انزلی می گوید: امیدواریم که در اعتبارات سال ۹۶ و برنامه ششم توسعه کشور جایگاه هلال احمر پررنگ‌تر از گذشته دیده شود تا نیروهای هلال احمر خدمات بهتری به مردم ارائه دهند.

دفاع از حق هلال احمر

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم معتقد است که باید صبر کنیم موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شود، من خودم هلال احمری هستم، دفاع می‌کنم.

نقص بودجه هلال احمر یعنی موفق نبودن در ماموریت‌ها

سیدکاظم دلخوش عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس است.

او می‌گوید: هلال احمر از جمله دستگاه‌هایی است که می‌تواند در زمان وقوع بحران به مردم کمک کند.

دلخوش به حادثه‌خیز بودن کشور اشاره می کند و می افزاید: به همین دلیل اگر نهادی همچون جمعیت هلال احمر دچار نقص بودجه شود قطعا نمی‌تواند به ماموریت‌های خود عمل کند. باید کمک کنیم و دست هلال احمر را بگیریم تا این نهاد ماموریت‌هایش را با موفقیت اجرا کند.

او تاکید می‌کند که با افزایش بودجه جمعیت هلال احمر در سال ۱۳۹۶ موافق است.

کار مجلس قانون‌گذاری است و دولت کار اجرایی می کند. بنابراین در کنار مجلس، نقش دولت هم در دستیابی هلال احمر به حقوق قانونی‌اش بسیار مهم است. روزها و هفته‌های آینده خبرهای بیشتری از لایحه بودجه سال ۹۶ و بودجه هلال احمر شنیده خواهد شد. با تشکیل کمیسیون تلفیق این خبرها داغ‌تر هم خواهند شد.