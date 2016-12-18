اجراهای چندزبانه در تالار حافظ/جَم«یاردبستانی» را زنده خواند

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب در تالار حافظ دومین برنامه از مجموعه شب های موسیقی سومین جشنواره ملی آواها و سرودهای حماسی بسیج کشور برگزار شد که دارای بخش های مختلفی بود.

در ابتدای این برنامه پس از اجرای پرشور روزبه نعمت الهی و ترانه به یادماندنی «خلیج فارس» که همراهی حاضران در تالار حافظ را در پی داشت، آوازه خوان لبنانی، محمد محیدلی در رثای حضرت محمد(ص) به اجرا پرداخت که مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

این خواننده لبنانی که کمی هم به زبان فارسی آشنایی دارد یک ترانه نیز در پیوند با شهیدان کشورهای لبنان، سوریه و ایران اجرا کرد و در پایان با تلفیقی زبان های فارسی و عربی بخش ویژه خود را به مخاطبان ارایه کرد.

یکی از برنامه های جنبی سومین جشنواره سرودها و آواهای حماسی بسیج که به میزبانی شیراز برگزار می شود تجلیل و یادآوری نقش خوانندگان و هنرمندان انقلابی است که در دومین گام جمشید جم، خواننده ترانه نام آشنای «یاردبستانی» روی صحنه تالار حافظ قرار گرفت و از خاطرات دوران پیروزی انقلاب اسلامی و آنچه در دانشگاه ها می گذشت پرداخت.

ترانه «یاردبستانی» حافظه تاریخی دانشجویان انقلابی است

رئیس انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه ترانه «یاردبستانی» حافظه تاریخی دانشجویان انقلابی است، سطح برگزاری سومین دوره جشنواره «ترنم بیداری» را در شیراز بسیار بالاتر از دوره‌های پیش ارزیابی کرد و افزود: روند استقبال جوانان از این برنامه فرهنگی با توجه به اجرای شب نخست، چشمگیر است.

جم که عضو هیأت داوری جشنواره ملی سرود و آواهای حماسی بسیج است، ادامه داد: از نظر تکنیکی در حد امکاناتی که استان‌ها داشتند، کارگروه‌ها قابل‌قبول است و باید این را در نظر داشت که در آغاز یک حرکت بزرگ برای تحول در موسیقی کشور هستیم.

جم در پاسخ به این پرسش مجری پیرامون اینکه آیا هنوز هم احساسی به این ترانه پس از گذشت ۳۹ سال دارد، اظهار کرد: با زمزمه «یار دبستانی» و پخش آن به هر مناسبتی خاطرات انقلاب اسلامی و روزهای دانشگاه برایم زنده می شود.

ور در عین حال نقش مدافعان حرم را در جنگ سوریه در ادامه آرمان های انقلاب اسلامی ایران دانست و به درخواست حاضران در تالار حافظ به اجرای سرود یار دبستانی پرداخت.

در ادامه شب نوبت به گروه های راه یافته به سومین جشنواره ملی «ترنم بیداری رسید» که ابتدا گروه رحمت از استان کردستان به همراه دف نوازان به اجرای قطعاتی پرداخته و پس از آن مجید صانعی در بخش مدافعان حرم که رقابتی است به اجرای زنده پرداخت.

این در حالیست که شب دوم جشنواره یادشده محفل هنرنمایی گروه آذربایجان بود و اجرای گروه سرود تهران با عناوین «نوجوانان غیور ایرانی» و سرود «امید ظهور» جذابیت های آن را افزایش داد.

همچنین در دومین شب برپایی جشنواره ملی موسیقی «ترنم بیداری» دانیال مهران راد، هنرمند آوازه خوان شیرازی به زبان انگلیسی اجرای زنده داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز جشنواره ملی آواها و سرودهای حماسی بسیج، «ترنم بیداری» که از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه در تالار حافظ آغاز می شود افزون بر گروه های سرود و خوانندگان پاپ و نواحی، از ساعت ۱۸ و سی دقیقه علیرضا افتخاری اجرای زنده خواهد داشت و در ادامه پرویز طاهری و ستار سهرابی، هنرمندان پیشکسوت حضور دارند.