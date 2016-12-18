مه غلیظ در گردنه های کوهستانی زنجان حاکم است

محمد امینی در گفتگو باخبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به براش پراکنده برف تردد در آزاد راه زنجات به تبریز و زنجان به دندی تخت سلیمان با رعایت جوانب احتیاط و سرعت و داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی امکان پذیر است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر مه و کاهش دید افقی در گردنه های کوهستانی زنجان به طارم گردنه ذاکر،زنجان به بیجار گردنه سعید آبادو زنجان تهم به چورزق گردنه آق گدیک حاکم است.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: تردد در سایر جاده های اصلی و فرعی استان زنجان با رعایت تمهیدات ایمنی و گرمایشی امکان پذیر است.

امینی تصریح کرد: رانندگانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان و کشور با سامانه ۱۴۱ و سایت www.۱۴۱.ir ارتباط برقرار کنند. همچنین می‌توانند برای اطلاع از وضعیت راه‌های این استان با سامانه ۱۸۱۶ در هر ساعت از شبانه‌روز در تماس باشند.