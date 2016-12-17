مصر مدعی توقیف یک قایق ایرانی در دریای سرخ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروی دریایی مصر مدعی شد که یک قایق ایرانی را که به سمت این کشور در حرکت بوده و حامل مقادیر زیادی مواد مخدر بوده است در دریای سرخ توقیف کرده است.

روزنامه مصری الیوم السابع مدعی شد که در بازرسی از این قایق ۳۱۹ کیسه حاوی ۱۷۱ کیلوگرم مواد مخدر و نیز ۸ گوشی تلفن همراه در مدل های مختلف، یک دستگاه بی سیم و مقداری دلار به دست آمده است.

نیروی دریایی مصر همچنین مدعی شد که از ۷ سرنشین این قایق که ABADAN نام دارد سه نفر تابعیت ایرانی داشته، دو نفر هندی و یک نفر نیز پاکستانی است و سرنشینان قایق به پایگاه دریایی منتقل شده اند و موارد ضبط شده به منظور اتخاذ اقدامات قانونی به مراجع مربوط تسلیم شده است.