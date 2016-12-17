به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاکرمی شامگاه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت قاچاق کالا و ارز در سخنانی با اشاره به اینکه پدیده قاچاق و اقتصاد مقاومتی دو موضوع متضاد با هم هستند، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی خلاف اقتصاد وابسته و مصرفی است.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا یک موضوع جهانی بوده و همه کشورها با آن مواجه هستند، گفت: بحث قاچاق کالا تنها مختص به ایران و استان لرستان نیست اما باید مقابله با آن در اولویت باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه قاچاق کالا توسط افراد وابسته به قدرت های سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد، گفت: قاچاق کالا توسط مافیای قدرت صورت می گیرد و جرم یقه سفیدها محسوب می شود.

شاکرمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اقدامات خوبی توسط دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی در بحث مقابله با قاچاق کالا صورت گرفته است، گفت: همچنین تعزیرات حکومتی نیز اقدامات مطلوبی در این حوزه داشته است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی توسط قوه قضائیه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا افزود: این کارگروه در استان تشکیل شده و بر اساس دستور کار مشخص اقدامات لازم را انجام داده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بر ضرورت نظارت و کنترل مبادی ورودی کالای قاچاق تاکید کرد و بیان داشت: همچنین باید هزینه های سنگین برای قاچاق کالا در نظر گرفته شود.

شاکرمی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در رابطه با استفاده از کالای داخلی گفت: برخی افراد که شعار مبارزه با قاچاق کالا را می دهند خودشان از کالای قاچاق استفاده می کنند.