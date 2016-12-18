به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرات کنسانتره آهن، مشمول عوارض صادراتی نیست. پیش از این، لیست اقلام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد که از آن کنسانتره آهن حذف شده است.

در عین حال با اینکه موضوع کاهش عوارض صادرات کنسانتره آهن پیش از این به شورای اقتصاد ارایه شده بود، این شورا با حذف عوارض صادراتی این محصول معدنی موافقت کرد و همچنان این مصوبه پابرجا بوده و ملاک عمل در گمرک است.

موضوع وضع عوارض صادراتی بر این ماده معدنی همچنان یکی از مسایل مورد بحث میان معدن‌کاران و تولیدکنندگان محصولات فولادی است و نظرات متعددی در خصوص چگونگی صادرات این محصول معدنی مطرح می شود، با این وجود فعلا آخرین تصمیم حذف عوارض صادراتی این محصول بوده و مصوبه جدیدی به گمرک ابلاغ نشده است.