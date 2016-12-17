تجهیز ۲۳۰مرغداری به گاز طبیعی/۱۷میلیارد اعتبار مکانیزاسیون جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار شامگاه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: تاکنون ۲۳۰ واحد مرغداری استان به گاز طبیعی مجهز شده اند.

وی افزود: از مجموع ۶۵۰ واحد مرغداری موجود در استان ۲۳۰ واحد به گاز طبیعی مجهز شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه تجهیز مرغداری ها به گاز طبیعی باعث صرفه جویی ۳۰۰ تومانی در هر قطعه مرغ می شود، تصریح کرد: تا زمانیکه گواهی جوجه ریزی برای واحدهای مرغداری صادر نشود، فرد نمی تواند سوخت دریافت کند.

بازدار اضافه کرد: به ازای هر قطعه مرغ نیز یک و نیم تا ۲ لیتر سوخت دریافت می شود.

وی ادامه داد: همه مرغ هایی که وارد بازار می شود به صورت کامل تحت نظر دامپزشکی هستند و اگر مرغ تاریخ گذشته وارد استان شود، قطعا با این موضوع برخورد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد دستگاه های تراکتور موجود در بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸ هزار تراکتور در این بخش فعالیت دارند و ۳ هزار و ۵۶۰ دستگاه نیز شماره گذاری شده اند.

بازدار ادامه داد: این تراکتورها کمتر از ۱۳ سال عمر دارند و تراکتورهای بالای ۱۳ سال نیز باید از رده خارج شوند.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی از طریق خط ویژه مکانیزاسیون تسهیلات لازم برای نوسازی ماشین آلات را از طریق بانک کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می دهد، تصریح کرد: تاکنون از ۴۳ میلیارد تومان اعتبار مصوب مکانیزاسیون کشاورزی، ۱۷ میلیارد تومان جذب شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: ضریب مکانیزاسیون در استان ۱.۱۷ درصد است که از نظر نرم کشوری وضعیت مطلوبی است.