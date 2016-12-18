حملات سراسری به دفاتر حزب «دموکراتیک خلق ها» در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه ها گزارش دادند که دفاتر «حزب دموکراتیک خلق ها» روز شنبه در سراسر ترکیه مورد حمله قرار گرفت.

رسانه خبری کُردزبان «رووداو» گزارش داد که گروهی از افراد سی تا چهل ساله با حمله به دفتر حزب دموکراتیک خلق ها در شهر استانبول درب و پنجره ها را شکستند و این مکان را به آتش کشیدند.

سایر دفاتر این حزب در شهرهای «آنکارا»، «ازمیر»، «چناق قلعه»، «هاتای» و «ارزنجان» نیز مورد حمله قرار گرفتند.

دوشنبه گذشته رسانه های ترکیه گزارش دادند که به دنبال حملات تروریستی یازدهم دسامبر در استانبول که دست کم ۴۴ کشته و حدود ۱۵۰ زخمی بر جای گذاشت، پلیس ترکیه ۱۱۸ تن از فعالان حزب دموکراتیک خلق ها را به عنوان بخشی از عملیات ضد تروریستی دستگیر کرد.

گفتنی است که به دنبال سقوط آتش بس میان ترکیه و «پ ک ک» در ماه ژوئیه ۲۰۱۵، تنشها میان آنکارا و اَکراد ترکیه شدت یافت.