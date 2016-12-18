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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۴:۱۳

شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

یک جوان ۱۹ ساله فلسطینی در شمال غربی «رام الله» مورد اصابت گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفته و به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک جوان فلسطینی بامداد یکشنبه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در منطقه «بیت ریما» واقع در شمال غربی رام الله به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت فلسطین از شهادت «احمد حازم عطا الریماوی» جوان ۱۹ ساله فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان اشغالگر به سمت وی خبر داد.

منابع محلی اعلام کردند که الریماوی در پی درگیری ها در بیت ریما از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته و به بیمارستان انتقال یافت اما به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

وی فرزند «عطا الریماوی» اسیر آزاده فلسطینی است که ۱۵ سال را در زندان های رژیم صهیونیستی گذرانده و سه ماه پیش از این آزاد شده بود.

کد مطلب 3852573

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