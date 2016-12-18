خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سخن از مشکلات و مصائب استان کرمانشاه تمامی ندارد و اندوه سوء مدیریتی و ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی قصه پر غصه مردمانی است که با هزار امید دل به وعده‌های خوش‌الحان می‌سپارند و صد افسوس که تنها وعده‌ای عایدشان می‌شود و همچنان غرق در گرفتاری‌ها و معضلات شهری و روستایی هستند.

از پروژه‌های راه‌سازی و فرهنگی گرفته تا محرومیت روستاهایی که دیدن مردمانش اندوه بر چهره هر رهگذری می‌گذارد و همچنان زیر بار این مشکلات خاک می‌خورند و این‌ها همه حکایت از بی‌توجهی و مشکلات مالی و بودجه‌ای دارد.

پروژه مجتمع فرهنگی- هنری سرپل‌ذهاب همچنان در پیچ‌وخم مشکلات

پروژه مجتمع فرهنگی - هنری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سرپل ذهاب یکی از پروژه‌هایی است که با مشکلات مالی و بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و باوجوداینکه از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب بوده، تاکنون به‌دلیل مسائل شهرستانی به سرانجام نرسیده است.

این پروژه در سال ۱۳۹۲ بااعتبار ۲ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۴۶۰۰ مترمربع و با حضور استاندار و مسئولان ارشد استان کلنگ زنی شد و قرار بود به‌صورت یک مجتمع در قالب سالن آمفی‌تئاتر ۵۲۳ نفری، سالن روباز سه کارگاه اختصاصی تئاتر، موسیقی و فیلم اجرا شود اما وقفه‌هایی در مراحل اجرای این پروژه ایجاد شد که درنهایت قرار شد با تخصیص بودجه ۲ میلیارد تومانی، تیرماه امسال به بهره‌برداری برسد اما تاکنون خبری از افتتاح نشده است.

بساطی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل‌ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این پروژه اظهار داشت: این پروژه از بزرگ‌ترین پروژه‌های استان است و در وهله نخست توقف درروند اجرای عملیات عمرانی این پروژه به دلیل شکایت منابع طبیعی شهرستان سرپل‌ذهاب اتفاق افتاد زیرا شهرداری و منابع طبیعی توافقات خود را در واگذاری زمین به‌خوبی انجام نداده بودند.

وی با اشاره به پیشرفت ۵۸ درصدی پروژه مجتمع فرهنگی هنری شهرستان سرپل ذهاب گفت: سال گذشته این طرح به‌عنوان پروژه‌ای ملی ارتقا یافت و ۲ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای آن اختصاص یافت که به دلیل عدم دارا بودن نقدینگی خزانه، در سال ۹۴ تزریق اعتبار نشد.

بساطی افزود: امسال با پیگیری‌های مستمر مسئولان، اعتبار تخصیص‌یافته سال ۹۴ تمدید و تزریق شد و انتظار می‌رود با لحاظ شدن اعتبارات این پروژه در یک سال و نیم آینده به بهره‌برداری برسد.

محرومیت اهالی روستای «هرتکه» / نبود آب آشامیدنی و بی‌توجهی مسئولان

اما دیدن وضعیت زندگی اسفناک و غمبار ساکنان روستای «هرتکه» نیز گوشه دیگری از مصائب مردمان این دیار است، روستایی دورافتاده و محروم که در این برهه از زمان که زیستن بدون وسایل ارتباطی و حداقل‌های زندگی ناممکن است اما مردم این روستا شرایط غیرقابل تحملی برای زندگی دارند.

روستای هرتکه از توابع دهستان بیلوار در بخش مرکزی کرمانشاه است که در شش هزار گزی شمال خاوری مرزبانی و دو هزار گزی میان‌رود واقع‌شده دشتی سردسیر که جمعیتی بالغ‌بر ۲۵۰ را در خود جای‌داده است.

این روستا از رودخانه سماق مشروب می‌شود و غلات و حبوبات و لبنیات از عمده تولیدات کشاورزی این روستا به شمار می‌آید. همچنین بافت گلیم و قالی و جاجیم از دیگر حرفه‌های مردم این روستا است

متاسفانه نبود امکانات و به عبارتی دیگر محرومیت از حداقل‌های زندگی شور و شعف زندگی در محیط دل‌انگیز روستا را از این مردمان گرفته است.

مرحوم دهخدا در آن لغت‌نامه معروف به نام این روستا اشاره که این خود گواهی بر قدمت و اصالت مردمانش دارد اما افسوس که از چشم مسئولان دورمانده است.

هرتکه بیش از ۵۰ خانوار را در خود جای‌داده و این در حالی است که حداقل باید روستاهای بالای ۲۰ خانوار موردعنایت ویژه برای رسیدگی باشند اما اگر گذر هر رهگذری به این روستا بیفتد غیر از برق جلوه دیگری از مظاهر ارتباطی در این روستا به چشم نمی‌بیند وزندگی بدوی و به‌دوراز امکانات مردمان این روستا اولین چیزی است که به چشم می‌آید.

نبود آب آشامیدنی سالم، محروم بودن از نعمت گاز، نداشتن مسجد، نبود سیستم دفع زباله و ده‌ها محرومیت دیگر زندگی را بر اهالی این روستا مشقت‌بار کرده است.

مشکل آب آشامیدنی مردمان این روستا بارها طی نامه‌ها و درخواست‌های متعدد به گوش مسئولان رسیده اما آنچه‌که پاسخ گرفتند بدین شرح است: که در دی‌ماه ۹۴ نمی‌توان کاری کرد و باید منتظر ابلاغ بودجه ۹۵ بود، فروردین ۹۵ نیز آمد و باید منتظر تصویب بودجه بود، اردیبهشت ۹۵ نیز از راه رسید و بودجه موردنیاز برای انجام عملیات لوله‌کشی آب به این روستا تخمین زده‌شده و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز این پروژه برآورد شد. خرداد ۹۵ نیز بودجه تصویب شد اما جای مصوبه کمیته سرمایه‌گذاری بود و تیر ۹۵ که همچنان باید انتظار کشید، مرداد ۹۵ مبلغ یک میلیارد ریال برای آب سراب این روستا انتشاریافت و مابقی اعتبار باید از ردیف‌های دیگر تأمین می‌شد شهریور، مهر، آبان و آذر ۹۵ هم از راه رسید و همچنان خبری نشده است.

عبور و مرور خودروهای سنگین در خیابانی نزدیک مدرسه در شهرستان سرپل‌ذهاب

عبور و مرور ماشین‌های سنگین نیز یکی از معضلات بلوار شهید باهنر شهرستان سرپل‌ذهاب است که علاوه بر ایجاد ترافیک و سختی در تردد خودروهای دیگر، بعضا تصادفات و حوادث رانندگی را به دنبال داشته، این معضل در حالی گریبان این خیابان را گرفته که ازلحاظ قانون تردد خودروهای سنگین در ساعات پررفت‌وآمد روز و در معابر و خیابان‌های شهری ممنوع است.

درب ورود و خروج ۲ مدرسه ابتدایی و راهنمایی در بلوار شهید باهنر شهرستان سرپل ذهاب قرار دارد و همین مسئله خطرات جدی را برای امنیت جانی دانش آموزان این منطقه به دنبال دارد.

اهالی این منطقه از آلودگی صوتی فراوان ناشی از تردد خودروهای سنگین در این محله شکایت دارند.

قطره‌ای، شهردار سرپل‌ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این مشکل اظهار داشت: افزایش روزافزون تعداد خودروها و تردد ماشین‌های سنگین در خیابان‌های این شهرستان روزبه‌روز مشکلات ترافیکی را بیشتر کرده است.

وی گفت: احداث یک پارکینگ عمومی برای خودروهای سبک و سنگین منظور ایجاد آرامش و زیباسازی شهرستان در برنامه‌ریزی شهری مطرح شده اما به دلیل نبود زیرساخت کافی برای احداث پارکینگ در شهرستان، اجرای این طرح با تاخیر مواجه است.

عدم ساماندهی و نبود زیرساخت مناسب در شهرک مشاغل فنی و آینده شهرستان سرپل‌ذهاب

کمی آن‌طرف‌تر در همین شهرستان معضل شهرک مشاغل فنی و آلاینده نیز داد ساکنان این شهرک را درآورده و دو سال از راه‌اندازی شهرک و شش ماه از آغاز به کار فاز اول با ۲۲۶ واحد تجاری گذشته است اما با شروع فصل زمستان و اولین بارش باران گل‌ولای خیابان‌ها و معابر و عدم ساماندهی معابر و راه‌های این شهرک مشکلات جدی را به‌ویژه در روزهای بارانی و گیر افتادن در گل‌ولای به‌وجود آورده است.

یکی از شاغلین در شهرک مشاغل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آسفالت خیابان‌های شهرک مشاغل فنی نیمه‌کاره رهاشده و باید هر چه سریع‌تر به اتمام برسد تا مشکلات بیشتر نشود.

شهردار سرپل‌ذهاب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم همکاری صاحبان مشاغل در روند تکمیل زیرساخت‌های لازم شهرک مشاغل آلاینده اظهار داشت: با به تعویق افتادن طرح آسفالت و آغاز فصل بارندگی و حجم بالای گل‌ولای خیابان‌های شهرک مشاغل، ادامه کار آسفالت به زمان دیگری با شرایط آب و هوایی مناسب موکول شد ست و در اسرع وقت این امر در دستور کار شهرداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: طرح آسفالت خیابان‌های مشاغل فنی سرپل ذهاب با تخصیص اعتبار ۳ میلیارد تومان در ۸۰ هزار مترمربع در دستور کار قرارگرفته که تاکنون آسفالت ۳۷ هزار مترمربع از خیابان‌های شهرک مذکور بااعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

وضعیت اسفناک محور «ویژه نان»

اما گلایه‌های ساکنان دهستان «ویژه نان» از توابع شهرستان گیلانغرب نیز شنیدنی است البته ازآن‌جهت که شاید گشایشی برای رسیدگی و درمان مشکلات این مردم باشد.

مسیر ارتباطی ویژه نان همواره از محورهای مطرح برای تخصیص اعتبار و انجام کارهای زیرساختی بوده اما تاکنون اقدام محسوس و فایل توجهی در این مسیر صورت نگرفته و موجب نارضایتی مردم شده است.

فرماندار سابق گیلانغرب نیز چندی پیش از تخصیص اعتبار و واگذاری عملیات آسفالت مسیر ۲۵ کیلومتری از این جاده مخروبه دهستان ویژه - سومار داد.

این وعده در حالی‌است که مردم منطقه همچنان منتظر گشایشی هستند و معتقدند که این وعده‌ها در حد حرف و شعار باقیمانده و تاکنون اقدامی موثر صورت نگرفته و تنها کاری سطحی در حد روکش ۱۱ کیلومتر تا روستای داربید انجام‌شده و تعهدات مسئولان در کل انجام نشده است.

این اظهارات در حالی است که دیدن جاده ویژه نان حکایت از وضعیت اسفبار و بحرانی دارد.