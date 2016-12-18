هشدار آموزش و پرورش به ناشران کتاب های غیر استاندارد

حجت الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تبلیغات کتاب های غیر مجاز در مدارس و رسانه ملی گفت: کتاب های درسی ما برای یادگیری و یادهی موثر و اثر بخش است.

وی افزود: کتاب های درسی، هیچ نیازی به کتاب های جانبی ندارند. مگر برای کسانی که دوست دارند وسعت فهم و دانش آنها بیشتر از سطح عمومی باشد یا کسانی نیاز به توسعه و بسط معنا دارند، می توانند از کتاب های استاندارد استفاده کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: کتاب های استاندارد، کتاب هایی هستند که از سازمان پژوهش و دفتر انتشارات کمک آموزشی مجوز گرفته باشند و در سامانه سامان بخشی کتاب های کمک آموزشی نامشان وارد شده باشد اگر غیر از آن باشد به رسمیت نمی شناسیم.

محمدیان تاکید کرد: هر گونه توصیه و اجبار کردن به خرید این نوع کتاب های غیر استاندارد را غیر قانونی می دانیم.

وی افزود: ناشرانی که کتاب های کمک آموزشی غیر مجاز و آثر غیر استاندارد تولید می کنند و به ضرب و زور تبلیغات در سبد آموزشی دانش آموزان قرار می دهند و به خانواده ها تحمیل می کنند آن را یک نوع جفا کاری علمی، آموزشی، تربیتی و اخلاقی می دانیم.