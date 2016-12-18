ارتباط یک نوع میکروب با بیماری لثه و آرتروز روماتوئید

به گزارش خبرنگار مهر، این کشف ممکن است علل احتمالی بیماری مفصل دردناک را نیز توضیح دهد.

دکتر فلیپه آندراد، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پزشکی جان هاپکینز مریلند، در این باره می گوید: «اگر نتیجه تحقیق ما درست باشد در حقیقت تغییری در درمان بیماران آرتروز روماتوئید اتفاق می افتد. ولی همچنان یافته اولیه ما نیاز به تایید دیگران دارد.»

آرتروز روماتوئید، نوعی بیماری مزمن آرتروز است که با سیستم ایمنی بیش از اندازه فعال ارتباط دارد. نه تنها بر مفاصل، بلکه بر سیستم های مختلف بدن نیز تاثیر می گذارد.

به گفته آندراد، بیش از یک قرن است که دانشمندان دریافته اند افراد مبتلا به بیماری التهابی بیش از دیگران در معرض ابتلا به بیماری لثه هستند. همچنین محققان دریافته اند افراد مبتلا به بیماری لثه، دو برابر بیشتر در معرض ابتلا به آرتروز روماتوئید قرار دارند.

در مطالعه جدید، تیم آندراد در حدود ۲۰۰ نمونه از لثه افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید را بررسی کردند. محققان متوجه نوعی باکتری موسوم به A. actinomycetemcomitans شدند که با بیماری لثه مرتبط است.

علائم عفونت در نیمی از بیماران مبتلا به آرتروز روماتوئید در مقایسه با تنها ۱۱ درصد گروه افراد بدون بیماری لثه یا آرتروز روماتوئید شناسایی شد.

به گفته محققان این مطالعه، این میکروب می تواند هم موجب بیماری لثه و هم آرتروز روماتوئید شود. این باکتری لثه ها را درگیر کرده و سپس موجب تورم مفاصل به عنوان عارضه جانبی آن می شوند.