۶ مدرسه تخصصی ورزش در قزوین فعالیت می کند

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های تربیت بدنی در استان اظهار داشت: مدارس تخصصی ورزش به عنوان ظرفیتی جدید در آموزش و پرورش توانسته است دانش آموزان را به صورت تخصصی در رشته های ورزشی تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: استان قزوین با دارا بودن ۶ مدرسه تخصصی در حوزه تربیت بدنی اقدامات و توفیقات در خور و شایسته ای داشته است، این مدارس در دوره های تحصیلی ابتدایی، متوسطه متوسطه فعالیت خوبی در راستای استعدادیابی و آموزش رشته های ورزشی به دانش آموزان دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: سه مدرسه تخصصی پسران در حوزه ناحیه یک قزوین در رشته ورزشی فوتسال، در مدارس کابل البرز، شریعتی و شهید باریک بین و سه مدرسه تخصصی دختران در شهرستان البرز در رشته ورزشی والیبال در مدارس آمنه، ام ابیها و حضرت زینب(س) فعالیت می کنند.