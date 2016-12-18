صنوف غیربهداشتی در شهرستان دشتی شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: پیشگیری و پیگیری تهدیدهای حوزه سلامت مردم امری ضروری است که باید با احساس مسئولیت و اراده مصمم انجام شود.

وی افزود: شناسایی صنوف غیر بهداشتی و اقدامات قانونی در راستای افزایش ضریب سلامت متناسب با صلاحیت ذاتی هر دستگاه انجام شود.

حسینی بر شناسایی تهدیدهای حوزه سلامت توسط اعضای شورای سلامت با مسئولیت شبکه بهداشت و ارائه راهکار مناسب تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به تهدید سلامت مردم ضروری است تدابیری با همکاری شرکت آب و فاضلاب، شبکه بهداشت و درمان و شهرداری انجام شود تا وضعیت فاضلاب‌های سطحی شهر خورموج برطرف شود.

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که سلامت مردم را تهدید می‌کند، افزود: مدیران، بخشداران و دهیاران در این زمینه به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار با تاکید بر اینکه مصوبات شورای سلامت از مطالبات جدی افکار عمومی است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تامین سلامت مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

وی یادآور شد: دستاوردهای شورای سلامت باید زمینه و بستر ارتقاء شاخص های بهداشتی را فراهم کند.