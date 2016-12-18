ساخت وساز بی رویه در سنندج ادامه دارد/لزوم ساختارسازی در شهرداری

سیدغریب سجادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهربه ارزیابی وضعیت شهرداری سنندج بعد از گذشت یکسال ازبرکناری شهردارقبلی وفعالیت شهردارجدید پرداخت و گفت: در طول این مدت علی رغم شرایط بحرانی مالی شهرداری شاهد جهشی در حوزه پروژه های عمرانی بودیم و بخش زیادی از پروژه های نیمه تمام به بهره برداری رسیدند.

وی یکی دیگر از اقدامات مثبت شهردار جدید در این مدت را عملی کردن شعار توزیع عادلانه امکانات خواند و عنوان کرد: در این یکسال، فعالیت های عمرانی علاوه بر نواحی برخوردار در نواحی کم برخوردار و منفصل شهری هم انجام شده که نشان از عزم و توجه شهرداری به ساکنین این محلات است.

وی اظهارداشت: متاسفانه در بخش هایی مانند ساماندهی بدنه شهرداری و مدیریت منابع انسانی علی رغم تلاش های انجام شده شاهد توفیقی در این راستا نبودیم و این بخش هم نیازمند توجه بیشتر است.

این عضو شورای اسلامی شهرسنندج هدف از استیضاح شهردار قبلی را عدم توجه به ایجاد ساختار ذکر کرد و افزود: متاسفانه به جای حاکم شدن سیستم و ساختار درست و منطقی شاهد حکمفرما شدن ترس و در بسیاری موارد موافق شورا سالاری عده ای از اعضای شورا که با فشارهای خود عملا جلوی بسیاری از حرکت‌های مثبت را گرفته بودند، بودیم.

سجادی اضافه کرد: آنچه تیم استیضاح کننده دنبال آن بود رفع مشکلات مذکوربود ولی هنوز با وضع ایده آل فاصله فراوانی داریم و یقینا تا زمانی که این سنگ اندازی و مقاومت ها صورت بگیرد وضع به همین گونه خواهد بود.

وی بیان کرد: بخش بزرگی از ایرادها ونواقص های ما در ساختار شهرداری، عدم تعامل درست و منطقی در سیستم شهرداری با بدنه شورای شهر بود.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز همچنان بسیاری ازمصوبات شورا اجرا نمی شوند و در بسیاری از موارد علاوه بر تاکید چند باره بازهم مکاتبات اساسی حوزه شورای شهر همچنان با بی توجهی مواجه است و هیچ پاسخی به آن ها داده نمی شود.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج افزود: بعد از یک سال انتظار می رود شفاف سازی برای شورا و مردم در ارتباط با ابهامات و تخلفات مالی شهرداری و ادعاهای مطرح شده در این زمینه انجام شود.

سجادی بیان کرد: در طول این مدت علاوه بر اقدامات مثبتی که انجام شده متاسفانه همچنان مشکلاتی در بسیاری از حوزه های به ویژه ممیزی املاک، شهرسازی، خدمات شهری و ساماندهی دستفروشان وجود دارد.



وی با اشاره به اینکه موارد و موضع گیری های برخی از مدیران سیستم شهرداری در ارتباط با مشکل تاناکورا و ساخت و ساز بی رویه در این حوزه همچنان به قوت خود باقی است، عنوان کرد: در گذشته برخی از مدیران شهرداری با جو سالاری و فشار رسانه بر خلاف واقعیت نسبت به تخریب پاساژهای غیرقانونی گزارش کذب تهیه کردند و متاسفانه برخی از آنان همچنان جزء مدیران فعلی هستند و مشخص نیست به چه دلیلی در این حوزه شاهد روشن شدن ابعاد مسئله نیستیم.

وی اعلام کرد: هدف مچ گیری و سواستفاده از موقیعت و تخریب نیروهای شهرداری و اعضای شورای شهر نیست بلکه به عنوان عضوی از شورای شهر انتظار اصلاح ساختار و سیستم شهرداری با آمدن شهردار جدید را داشته و داریم.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج اظهارداشت:متاسفانه معضلات و مشکلات در این سیستم همچنان وجود دارد، چراکه برخی از افرادی ازموقیعت خود در شورا سوءاستفاده می کنندو در سیستم شهرداری شورا سالاری می کنند.



سجادی به تعیین و انتخاب مدیران شهرداری توسط برخی از اعضای شورای شهر اشاره کرد و افزود: به عنوان یک عضو از شورای شهر سنندج در کنار حفظ حرمت اعضای شورا و تعامل درست با شهرداری، خواستار شهرداری مقتدر هستیم که اجازه تعیین تکلیف انتخاب مدیران توسط تعداد معدودی از اعضای شورای شهر داده نشود که موجب شود ساحل امن و آرام را برای برخی از مدیران در شهرداری ایجاد کنند.