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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۰

عضو شورای اسلامی شهرسنندج:

ساخت وساز بی رویه در سنندج ادامه دارد/لزوم ساختارسازی در شهرداری

ساخت وساز بی رویه در سنندج ادامه دارد/لزوم ساختارسازی در شهرداری

سنندج-یکی از اعضای شورای اسلامی شهرسنندج با بیان اینکه تعدادی از اعضای شورا از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و در شهرداری شوراسالاری می کنند، گفت: ساخت و ساز بی رویه در شهر سنندج ادامه دارد.

سیدغریب سجادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهربه ارزیابی وضعیت شهرداری سنندج بعد از گذشت یکسال ازبرکناری شهردارقبلی وفعالیت شهردارجدید پرداخت و گفت: در طول این مدت علی رغم شرایط بحرانی مالی شهرداری شاهد جهشی در حوزه پروژه های عمرانی بودیم و بخش زیادی از پروژه های نیمه تمام به بهره برداری رسیدند.

وی یکی دیگر از اقدامات مثبت شهردار جدید در این مدت را عملی کردن شعار توزیع عادلانه امکانات خواند و عنوان کرد: در این یکسال، فعالیت های عمرانی علاوه بر نواحی برخوردار در نواحی کم برخوردار و منفصل شهری هم انجام شده که نشان از عزم و توجه شهرداری به ساکنین این محلات است.

وی اظهارداشت: متاسفانه در بخش هایی مانند ساماندهی بدنه شهرداری و مدیریت منابع انسانی علی رغم تلاش های انجام شده شاهد توفیقی در این راستا نبودیم و این بخش هم نیازمند توجه بیشتر است.

این عضو شورای اسلامی شهرسنندج هدف از استیضاح شهردار قبلی را عدم توجه به ایجاد ساختار ذکر کرد و افزود: متاسفانه به جای حاکم شدن سیستم و ساختار درست و منطقی شاهد حکمفرما شدن ترس و در بسیاری موارد موافق شورا سالاری عده ای از اعضای شورا که با فشارهای خود عملا جلوی بسیاری از حرکت‌های مثبت را گرفته بودند، بودیم.

سجادی اضافه کرد: آنچه تیم استیضاح کننده دنبال آن بود رفع مشکلات مذکوربود ولی هنوز با وضع ایده آل فاصله فراوانی داریم و یقینا تا زمانی که این سنگ اندازی و مقاومت ها صورت بگیرد وضع به همین گونه خواهد بود.

وی بیان کرد: بخش بزرگی از ایرادها ونواقص های ما در ساختار شهرداری، عدم تعامل درست و منطقی در سیستم شهرداری با بدنه شورای شهر بود.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز همچنان بسیاری ازمصوبات شورا اجرا نمی شوند و در بسیاری از موارد علاوه بر تاکید چند باره بازهم مکاتبات اساسی حوزه شورای شهر همچنان با بی توجهی مواجه است و هیچ پاسخی به آن ها داده نمی شود.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج افزود: بعد از یک سال انتظار می رود شفاف سازی برای شورا و مردم در ارتباط با ابهامات و تخلفات مالی شهرداری و ادعاهای مطرح شده در این زمینه انجام شود.

 سجادی بیان کرد: در طول این مدت علاوه بر اقدامات مثبتی که انجام شده متاسفانه همچنان مشکلاتی در بسیاری از حوزه های به ویژه ممیزی املاک، شهرسازی، خدمات شهری و ساماندهی دستفروشان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه موارد و موضع گیری های برخی از مدیران سیستم شهرداری در ارتباط با مشکل تاناکورا و ساخت و ساز بی رویه در این حوزه همچنان به قوت خود باقی است، عنوان کرد: در گذشته برخی از مدیران شهرداری با جو سالاری و فشار رسانه بر خلاف واقعیت نسبت به تخریب پاساژهای غیرقانونی گزارش کذب تهیه کردند و متاسفانه برخی از آنان همچنان جزء مدیران فعلی هستند و مشخص نیست به چه دلیلی در این حوزه شاهد روشن شدن ابعاد مسئله نیستیم.

وی اعلام کرد: هدف مچ گیری و سواستفاده از موقیعت و تخریب نیروهای شهرداری و اعضای شورای شهر نیست بلکه به عنوان عضوی از شورای شهر انتظار اصلاح ساختار و سیستم شهرداری با آمدن شهردار جدید را داشته و داریم.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج اظهارداشت:متاسفانه معضلات و مشکلات در این سیستم همچنان وجود دارد، چراکه برخی از افرادی ازموقیعت خود در شورا سوءاستفاده می کنندو در سیستم شهرداری شورا سالاری می کنند.

سجادی به تعیین و انتخاب مدیران شهرداری توسط برخی از اعضای شورای شهر اشاره کرد و افزود: به عنوان یک عضو از شورای شهر سنندج در کنار حفظ حرمت اعضای شورا و تعامل درست با شهرداری، خواستار شهرداری مقتدر هستیم که اجازه تعیین تکلیف انتخاب مدیران توسط تعداد معدودی از اعضای شورای شهر داده نشود که موجب شود ساحل امن و آرام را برای برخی از مدیران در شهرداری ایجاد کنند.

کد مطلب 3852652

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    نظرات

    • علی محمدی نوسودی IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
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      پاسخ
      با سلام ضمن تشکر از اقای دکتر سجادی که دغدغه خدمت به مردم را دارند ولی جا دارد بگویم که تا زمانی که همدلی وهمسوی در بین مردم ومسئولین شهر نباشد شاهد هیچگونه تغییر خاصی نخواهیم تود .وشهر نیاز به یک شهردار جسور وعالم دارد که بدون ملاحظه در خدمت به شهر وشهروندان حرکت نماید.

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