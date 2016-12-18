۷ گفتمان دینی در مدارس متوسطه شهرستان بیرجند برگزار شد

حجت الاسلام ابوالقاسم لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: هفت گفتمان دینی در مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه بیرجند با حضور اساتید کشوری برگزار شد.

وی بصرت افزایی دانش آموزان را از جمله اهداف این گفتمان ها دانست و گفت: زمینه سازی و کمک به ایجاد کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه ها از دیگر اهداف برگزاری این گفتمان ها است.

حجت الاسلام لطفی با بیان اینکه گفتمان های دینی اطلاعات نسل جوان را افزایش می دهد، اظهار کرد: ارائه راهکار های مناسب برای مقابله با چالش های پیش روی جوانان از جمله مباحث ارائه شده در این گفتمان ها بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیرجند مرجع شناسی، نماز، عفاف و حجاب را از موضوعات ارائه شده در گفتمان ها دانست و گفت: انسان در تمامی مسائل زندگی به لحاظ زمانی محدودیت دارد و توان کسب تخصص در تمامی رشته ها را ندارد.

حجت الاسلام لطفی ادامه داد: بنابراین باید از عالم دین که در علوم دینی متخصص باشد، تقلید نماید و در هر رشته نیز از متخصصان همان رشته راهنمایی گیرد.

وی توجه به اهمیت حجاب را از مهم ترین اهداف این گفتمان ها دانست و افزود: حجاب تنها یک پوشش نیست بلکه پرچم دینداری محسوب می شود.

حجت الاسلام لطفی ادامه داد: دختران امروز، مادران آینده هستند و تربیت یک جامعه سالم نیازمند وجود بانوان و زنان سالم و عفیف است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیرجند افزایش سرانه مطالعه را از پیامد های این گفتمان ها دانست و گفت: همچنین گفتمان های دینی، سیره و روش اسلامی را در زندگی جاری می کند.