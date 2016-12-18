بانک اطلاعاتی مد و لباس گیلان در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کارگروه مد و لباس، صادق عمارزاده، افزود: مولفههای بسیاری در زمینه فعالیتهای مد و لباس در استان گیلان معین شدهاند که با همکاری فعالان این حوزه رشد قابل توجهی را شاهد بوده ایم.
وی ادامه داد: برگزاری پرشور و با استقبال مناسبی که در حوزه مد و لباس در استان گیلان برگزار شده، نشان می دهد که این حوزه باید زودتر از اینها شناسایی میشد تا برای فردای جوانان برنامه ریزی مناسبی صورت داد.
عمادزاده تصریح کرد: تربیت کارشناسان خبره در این حوزه از نیازهای اساسی استان ها محسوب می شود تا فرد آشنا با شاخص های مد و لباس بتواند جریان مد و لباس را در استان های کشور راهبری کند.
وی در پایان یادآور شد: دانشگاه ها و آموزش و پرورش باید همکاری و تعامل موازی را با ادارات ارشاد استان ها داشته باشند، تا فرصت های مطلوب امروز از دست نروند.
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